В АТОР рассказали, как изменилось число турпоездков в КНДР

Туристический поток из России в КНДР за три квартала 2025 года вырос почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщила в интервью ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«‎За три квартала 2025 года в КНДР с туристической целью въехали 4,05 тыс. россиян. Это очень мало, хотя и почти в три раза больше, чем в 2024 году», — сказала она.

Эксперт отметила, что это направление "никак нельзя" назвать популярным.

«‎Непростая транспортная доступность, необходимость получения визы, а также довольно высокие цены на поездки не способствуют увеличению туристического потока в эту страну», — объяснила Ломидзе.

