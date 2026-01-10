Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 на Камчатке.

Об этом сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

«Координаты: 52.8566, 161.2486... Магнитуда (Ml): 5,8», — говорится Telegram учёных.

Отмечается, что подземные толчки зафиксировали в 10:57, их эпицентр располагался в 178 км от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 25,8 км.

