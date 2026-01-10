Самые впечатляющие метро мира, в которых стоит побывать

Говоря о метро, зачастую мы имеем в виду обычный транспорт. Но некоторые подземки — это целые вселенные, поражающие размахом. Вот пять гигантов среди подземных железных дорог всего мира, о которых рассказывает автор канала «Цифрохайп».

© ГлагоL

В Шанхае находится самое длинное в мире метро. Его сеть тянется почти на 850 километров (столько же, сколько между Москвой и Казанью), насчитывает 19 линий и более 400 станций. Ежедневно его услугами пользуются около 10 миллионов человек. И это при том, что строительство началось всего в 1993 году.

Если Шанхай бьет рекорды по длине, то пекинский метрополитен обладает самым крупным пассажиропотоком в мире. Каждое утро и вечер в его, чуть менее 800-километровой, сети проходят более 13 миллионов человек.

Лондон — старейший метрополитен в мире. Его открыли в 1863 году. При длине около 400 км он и не может похвастаться размерами, но зато покоряет красотой: знаменитые надписи Mind the gap, арочные своды и красные вагоны стали символами Лондона.

В Москве метро — не только транспорт, но и подземный музей. Станции «Киевская» или «Маяковская» — сами по себе достопримечательности. Длина линий — около 450 км, а метро входит в пятерку самых загруженных в мире, оставаясь при этом чистым и точным.

Метро в Нью-Йорке называют «хаосом с характером». Это одно из самых разветвленных метро: более 470 станций на почти 400 км путей. Его главная особенность — круглосуточная работа, что делает его настоящей душой города, которая никогда не спит.

