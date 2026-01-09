Переговоры об авиасообщении России с Танзанией вышли на финишную прямую

Власти Танзании планируют в ближайшее время решить «технические вопросы», связанные с запуском прямого авиасообщения с Россией. Генеральный директор Совета по туризму этой африканской страны Эфраим Балози Мафуру заверил, что все согласования близятся к завершению, но не назвал сроков, когда начнутся полеты.

Соглашение между Россией и Танзанией было подписано еще в 2024 году. Стороны договорились об унификации требований безопасности для перевозчиков, согласно стандартам Международной организации гражданской авиации.В 2020–2021 годах чартеры на остров Занзибар отправлялись не только из Москвы, но и из российских регионов. Рейсы ставили Royal Flight, AZUR air, Nordwind, Utair. Однако из-за пандемии власти приняли решение прекратить полеты.

Сейчас добраться из России в Танзанию можно только с пересадками. Из Москвы доступны вылеты не только в Занзибар, но и в Килиманджаро и Дар-эс-Салам. По данным Aviasales, российские туристы могут выбрать стыковочные рейсы Ethiopian Airlines, flydubai, Qatar Airways, Turkish Airlines, Oman Air.

Ранее российские туроператоры и турагенты говорили о хорошем спросе на отдых на острове Занзибар. Судя по опыту прошлых лет, они прогнозировали, что из Москвы потребуется 4–5 рейсов в неделю, а из Петербурга – дважды в неделю.