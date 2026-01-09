Иран рассчитывает на увеличение турпотока из России в 2026 году

В Иране захотели увеличить поток туристов из России в 2026 году. О таком желании местных властей заявил посол исламской страны в Москве Казем Джалали, его слова приводит ТАСС.

Дипломат заверил, что Тегеран будет прилагать усилия, направленные на развитие туристических связей между двумя странами.

Ранее сообщалось, что россияне массово заинтересовались поездками в Иран. Турпоток в исламскую республику за последние два года вырос в три раза.