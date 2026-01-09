В Госдуме сообщили о возможной отмене виз с четырьмя странами

В ближайшем будущем для граждан России могут открыться новые горизонты в сфере туризма. В Государственной думе рассматривается вопрос об упразднении визовых требований для поездок в Замбию, Зимбабве, Мозамбик и Эсватини. По словам депутата Сангаджи Тарбаева, высказанным в интервью агентству ТАСС, интерес к африканскому направлению среди российских туристов растет.

«Прорабатываются возможности для заключения двусторонних межправительственных соглашений о взаимной отмене визовых требований при краткосрочных поездках с Замбией – до 90 дней, а также с Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини – до 30 дней», – рассказал он.

Депутат также отметил, что россияне уже сейчас могут посещать ряд африканских стран без оформления визы. Перечень этих стран, вероятно, пополнится еще четырьмя государствами.

Напоминаем, ранее стало известно о том, что Индия планирует упростить въезд для российских туристов.