Самолет авиакомпании Utair, следовавший из Дубая в Москву, был вынужден вернуться в аэропорт Аль-Мактум по техническим причинам без угрозы безопасности.

Воздушное судно авиакомпании Utair, выполнявшее рейс по маршруту Дубай – Москва, совершило посадку в дубайском аэропорту Аль-Мактум, передает ТАСС. По данным сервиса Flightradar24, самолет вернулся в аэропорт вылета вскоре после взлета.

Ранее в пресс-службе Utair сообщили, что решение о возврате лайнера было принято из-за технических причин. В компании подчеркнули, что подготовка к посадке проходила в штатном режиме и без спешки.

В авиакомпании также отметили, что угрозы безопасности пассажирам не было. «Угрозы безопасности полета нет. Выработка топлива до разрешенной посадочной массы является штатной и регламентированной процедурой, применяемой при отсутствии необходимости срочной посадки», – заявили в пресс-службе Utair.

