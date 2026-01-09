Мифы о Таиланде: почему это не «деревня» и как сэкономить на поездке

До поездки в Таиланд автору канала «Хачапури про общепит» прожужжали все уши, что это большая деревня с пляжами, где через три дня взвоешь от скуки. Если Бангкок — это дикий киберпанк, то на деревню слегка смахивает только Пхукет, да и то это очень комфортная «деревня» — здесь и торговые центры, и отличная медицина.

© ГлагоL

Без байка здесь совсем тяжко: расстояния огромные, а таксисты ломят от 200–300 бат за короткую поездку. Пару раз съездил туда-обратно — и вот уже тысячи рублей нет. В итоге сдался, взял байк за те же 200 бат в сутки и наконец-то начал нормально смотреть остров. Патрули тут стоят постоянно, но права не спрашивают.

Все кричат, что Таиланд уже «не тот» и все подорожало. Если не ходить в рестораны с белыми скатертями, то ценник смешной. В Паттайе автор находил завтраки за 99 бат, а на рынках за 150 бат можно взять такую порцию еды, что ее доесть-то сложно. Пхукет, конечно, в плане жилья кусается, но все равно это выходит дешево и качественно.

Кстати, никогда не берите ничего по первой цене. На рынках работает простая схема: тебе говорят «4500 бат за чемодан», ты делаешь лицо попроще и через пять минут забираешь его за полторы тысячи. В такси то же самое: уличные зазывалы гнут цену в два раза выше, чем в приложениях.

А если вы мечетесь между Вьетнамом и Таиландом, читайте текст «ГлагоLа». Для активного туризма подходит Таиланд, где с ноября по март — сухой сезон. Вьетнам обходится дешевле, но комфортный отдых возможен только на юге.