В Европе задержали почти тысячу авиарейсов

Авиакомпании в нескольких странах Европы были вынуждены изменить расписание почти тысячи рейсов из-за сильных снегопадов и гололедицы.

По данным Reuters, шторм Goretti вызвал серьезные перебои в работе аэропорта Schiphol в Амстердаме, где приостановили прием и отправку самолетов. Взлетно-посадочные полосы закрыты для обработки. В столице Нидерландов отменено или задержано около 685 вылетов.

Власти Франции попросили авиакомпании сократить примерно 15% рейсов в парижских Charles de Gaulle и Orly из-за сложных погодных условий, пишет DW. Пострадало и железнодорожное сообщение, что усугубляет транспортный коллапс.

По информации Anadolu Agency, в Лондоне, Брюсселе и других крупных городах также наблюдаются сотни отмен и задержек. Многие авиагавани предупреждают о возможных дальнейших сбоях в течение дня из-за метели и необходимости очистки аэродромов от снега и льда.