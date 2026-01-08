Россиянину грозит депортация из Таиланда за работу гидом

Полиция задержала на Пхукете гражданина России за работу экскурсоводом. По закону иностранцам запрещено заниматься этой профессией.

Нарушителя выявили, когда он собирался отправиться с клиентами в морской тур по Андаманскому морю, сообщило центральное бюро расследований Таиланда.

В октябре прошлого года правительство этой страны усилило меры по борьбе с нелегальной трудовой деятельностью иностранцев. Им запретили заниматься 27 профессиями, в том числе работать экскурсоводами. Сопровождать туристов и рассказывать о достопримечательностях можно исключительно местным гражданам. Остальным грозят штрафы в размере от 5 до 50 тыс. батов (примерно от 155 до 1550 долларов США) и депортация. Работодатели, нанимающие нелегальных гидов, рискуют получить штраф на сумму от 10 до 100 тыс. батов (примерно от 305 до 3050 долларов) за каждого работника. За повторное нарушение предусмотрено тюремное заключение и запрет на прием иностранных сотрудников сроком на 3 года.

По сообщениям тайских СМИ, в 2025 году зафиксировано минимум 6–7 случаев, когда иностранцев, в том числе и россиян, наказывали за работу экскурсоводами. Так, в начале года в районе Паттайи задержали гражданку России, которая показывала туристам одну из популярных достопримечательностей. Весной появились сообщения еще о двух соотечественниках, которых арестовали за нелегальную работу на Пхукете и в провинции Пхангнга.