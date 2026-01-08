Венесуэла закрыта: где теперь отдыхать на Карибах россиянам

После того как Минэкономразвития России рекомендовало туроператорам остановить продажу туров в Венесуэлу, ссылаясь на вопросы безопасности и нестабильную ситуацию в стране, российские туристы ищут альтернативу. Многим казался привлекательным венесуэльский остров Маргарита, но возможностей для замены в Карибском регионе не так уж много. Добраться на прямом рейсе из России сейчас можно только на Кубу. Мы предложили нейросети сравнить возможности отдыха на Маргарите и кубинских курортах и сделать вывод, может ли Куба заменить Венесуэлу.

В качестве инструмента мы выбрали ChatGpt, предложив ему изучить отзывы туристов об отдыхе на Кубе и Маргарите в открытых источниках. При этом ориентироваться на пляжный отдых – именно он привлекает на Карибы большинство туристов.

В целом ChatGpt с задачей справился. Маргариту он описывает так:

«Здесь можно найти пляжи разного характера – от спокойных бухт до более волнистых зон для серфинга, а также национальный парк Ла-Рестинга с мангровыми каналами и природой».

Нейросеть отдает должное живописности венесуэльского острова, но Куба может стать полноценной заменой.

Пляжи: белый песок, чистая вода, пляжи Varadero, Cayo Coco и Playa Pilar получили высокие оценки за комфорт и ухоженность. (TripAdvisor) Отели: широкий выбор от бюджетных до 5-звездочных курортов с развитой инфраструктурой и программами развлечений. Экскурсии и культура: исторические туры по Гаване, музыкальные и танцевальные программы, морские прогулки. Сервис и безопасность: несмотря на экономические ограничения, курортные зоны хорошо адаптированы для туристов, «а уровень безопасности выше, чем в континентальной Венесуэле».

Если цель отдыха – спокойные пляжи, стабильный сервис и экскурсионные программы, Куба становится логичной альтернативой Венесуэле.

Если же туристам важна уникальная природа и «дикий» отдых с возможностью увидеть Карибское море в аутентичном формате, Маргарита, по мнению ChatGpt, предпочтительнее. Однако туристам, ищущим экзотики, нужно иметь в виду: многие действительно интересные места Венесуэлы находятся в континентальной части страны, на значительном расстоянии от Маргариты.

Это национальный парк Канайма, известный прежде всего возможностью увидеть тысячеметровый водопад Анхель и живописные каньоны. Упоминания заслуживают и равнины Лос-Льянос – уникальные экосистемы с сафари по саваннам и наблюдением за дикой природой.

«Эти достопримечательности Венесуэлы остаются труднодоступными для туристов, особенно при текущих ограничениях и рекомендации Минэкономразвития», – отмечает нейросеть.

Это делает Кубу фактически единственной реалистичной альтернативой для пляжного отдыха россиян в Венесуэле.