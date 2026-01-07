Туристам напомнили об акулах на курортах Ближнего Востока

Отправляясь на отдых в Египет, россиянам нужно помнить, что в водах Красного моря обитают свыше 40 видов акул. Нередко они нападают на туристов.

© runews24.ru

Так, в 2023 году жертвой акулы стал 23-летрний россиянин, отдыхавший на пляже Хургады.

Также акул заметили у побережья Израиля. Весной 2025 года хищная рыба напала на дайвера и убила его. Летом море Израиля переполнено медузами, чей яд опасен для человека.

Что касается ОАЭ, здесь до сих пор не было случаев нападения акул на людей. Однако туристам следует опасаться морских ежей и стараться избегать порезов о кораллы.

В Турции также стоит быть осторожными, поскольку велика вероятность встречи с медузами и черепахами, которые могут укусить человека.

«Акул в этом году видели у берега в Анталье и на курорте Датча провинции Мугла, но обошлось без жертв», — сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о нападении акулы на человека в Австралии.

Также стало известно, что у побережья Хургады появились две китовые акулы, а океанологи зафиксировали самую крупную белую акулу.