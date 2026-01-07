На Бали у россиян могут потребовать подтвердить платежеспособность

На Бали выступили с очередной идеей, как заполучить только состоятельных туристов. Региональное правительство планирует проверять, сколько денег зарабатывают и тратят на родине приезжающие на курортный остров иностранцы. Для этого даже написали план по «реализации качественного туризма».

© tourdom.ru

Суть новшества в том, что местные власти собираются потребовать у туристов выписки с банковских счетов за последние 3 месяца. Цель – понять, насколько платежеспособны гости и сколько денег они в принципе могли бы оставить на Бали. Фиксированного минимального размера для посещения не установлено. Предполагается, что чиновники оценят финансовые возможности каждого в зависимости от планов и продолжительности пребывания.

О серьезности намерений говорит то, что губернатор острова даже представил свою идею министру туризма Индонезии как приоритетную программу на 2026 год. По его словам, если у туриста хватает денег только на неделю, он не должен оставаться на три.

При этом нет ясности, как власти острова смогут реализовать свои грандиозные новации – правила въезда устанавливает правительство страны. В частности, введенный на Бали 2 года назад местный туристический сбор не платит более половины туристов. На помощь пришли отельеры и администрация достопримечательностей, которые просят у клиентов предъявить QR-код об оплате 150 тыс. индонезийских рупий (725 руб.).

Вызывает вопрос и то, кого на Бали считают бедными туристами. Прямой авиаперелет на маршруте Москва – Денпасар – Москва на рейсах «Аэрофлота» на ближайшие даты стоит от 120 тыс. руб. с учетом багажа. Сэкономить возможно, приобретя стыковочные рейсы.

Россиянам для поездки в Индонезию нужна виза. Ее можно приобрести по прибытии в аэропорту за 500 тыс. рупий (2,4 тыс. руб.) или заранее оформить онлайн e-VOA. Во втором случае потребуется не российская банковская карта. Срок действия визы – 30 дней, возможно продление на такой же срок.

Ранее TourDom.ru писал, что на Бали иммиграционная служба начала проверять у туристов паспорта.