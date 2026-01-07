Турция ждет наплыва китайских туристов – что это изменит для россиян

С 2 января Анкара ввела безвизовый режим для граждан Китая: владельцы обычных китайских паспортов теперь могут въезжать в Турцию без визы на 90 дней в течение любых 180. Ранее китайцы могли оформлять 30-дневную электронную визу, заплатив около 60 долларов визового сбора. По сути, изменения касаются отмены визового сбора и продления разрешенного срока пребывания.

Тем не менее некоторые представители турбизнеса Турции уверены, что теперь количество китайских гостей значительно вырастет.

«Решение об отмене визы явно повысит мотивацию китайских туристов посетить Турцию», – заявил агентству «Синьхуа» Ифран Карсли, глава стамбульской компании Ligarba Travel.

По его словам, уже отмечается рост бронирований, и он ожидает увеличения числа китайских туристов на 50–60% в 2026 году по сравнению с 2025 годом.

В Каппадокии отмечают, что упрощение въезда устраняет психологический барьер.

«Каппадокия давно привлекает китайских туристов, но визовые процедуры осложняли планирование поездок», – говорит Мурад Озгуч, представитель одной из турфирм региона.

Он ожидает, что легкий въезд позволит туристам проводить в регионе более долгие и насыщенные поездки, а не ограничиваться быстрым осмотром достопримечательностей.

Число китайских туристов в Турции действительно растет: в 2024 году количество визитов увеличилось на 65% – до около 410 тыс. гостей.

Упрощение въезда может стать дополнительным стимулом, но вряд ли китайских туристов станет больше на курортах Турции. Причина в том, что путешественники из Китая предпочитают познавательный туризм. Им интересно погрузиться в местную культуру и пережить уникальные впечатления, а не только смотреть главные достопримечательности, лежать на пляже или заниматься шопингом – этот тренд подтверждается в исследовании McKinsey.

Поэтому ожидать, что китайцы будут конкурировать с россиянами за места в отелях на популярных курортах Турции, не стоит. Скорее изменения скажутся на Стамбуле, Каппадокии и других культурных центрах. Впрочем, исследование проводилось еще до ковида – в 2018 году, и тренд мог измениться.

Интересно, что решение упростить вьезд не взаимное: турецким гражданам по-прежнему нужна виза для въезда в Китай.

