Россиянам на Пхукете пока не покажут Большого Будду

Отдыхающие на Пхукете россияне и те, кто еще только собирается прилететь в Таиланд, с первых дней нового года обсуждают в соцсетях возможность посмотреть на одну из самых популярных достопримечательностей острова – статую Большого Будды. Новость об этом активно постили некоторые блогеры и турагенты. Однако информация об открытии для туристов этого комплекса оказалась недостоверной.

К религиозной святыне действительно разрешили доступ во время новогодних праздников, но только для верующих. Храм сделал исключение с 31 декабря по 3 января, чтобы буддисты могли провести ритуалы в честь Нового года, и не более того – так прокомментировал ситуацию настоятель храма Wat Kittisangkharam. По его словам, статуя Большого Будды по-прежнему закрыта для публики и дата открытия пока не определена.

Туристы поверили публикациям в пабликах на основании иллюстраций, в том числе и людей, которые там побывали, но без уточнения обстоятельств. Для возобновления экскурсий требуется провести не только укрепление холма, но и реновацию объекта, который пришел в запустение без постоянного ухода.

Религиозный и туристический комплекс закрыли для посещения еще в августе 2024 года, когда произошел оползень в районе смотровой площадки у вершины холма с 45-метровым монументом. Тогда под завалами погибли двое россиян – 38-летний Евгений Батурин и 36-летняя Екатерина Забавская, собиравшиеся сыграть свадьбу. Были и другие жертвы. Кстати, родственники погибших подали судебные иски и требуют компенсаций от фонда, управляющего комплексом. Завершение процесса также связывают с открытием статуи для туристов.

Ранее TourDom.ru писал, что хозяин участка рядом с Большим Буддой сделал в джунглях частную смотровую площадку для тех, кто непременно хотел бы увидеть хотя бы часть статуи.