Названы 120 стран с безвизовым или условно безвизовым въездом

Полностью безвизовый и условно безвизовый въезд - с упрощенным порядком оформления виз - россиянам доступен по итогам 2025 года в 120 стран и территорий. Об этом рассказал ТАСС глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуре Сангаджи Тарбаев ("Новые люди").

"Сегодня россиянам доступны 120 стран и территорий с полностью безвизовым, когда для въезда достаточно предъявить загранпаспорт, и условно безвизовым режимом. Это может быть виза по прибытии - документы оформляют уже в аэропорту или на пограничном пункте, где необходимо оплатить визовый сбор или электронное разрешение (ETA). Готовый документ можно предъявить в распечатанном виде или с экрана смартфона", - сказал Тарбаев.

Депутат напомнил, что недавно российским туристам разрешили въезжать в Китай без визы на 30 дней и "идет обсуждение безвизового режима с Индией для групповых поездок".

Он отметил, что в 2025 году были достигнуты также договоренности о взаимном введении безвизового режима с рядом стран ближневосточного региона. Среди них Оман и Иордания (до 30 дней нахождения в этих странах), а также Саудовская Аравия, которая станет доступной для безвизового посещения после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур.

Также полностью безвизовыми для россиян являются 12 африканских стран - до 90 дней они могут находиться в Марокко, Намибии, Тунисе и ЮАР; до 60 дней разрешено путешествовать в Кабо-Верде и Маврикии, до 30 - в Анголе, Ботсване, Малави и на Сейшельских островах, а до 15 дней - по Сан-Томе и Принсипи.

"Латинская Америка практически полностью безвизовая для россиян. Страны Юго-Восточной Азии продлевают для россиян режим безвизового или условно визового въезда, иногда даже не дожидаясь паритета - как, например, с Вьетнамом", - отметил депутат.

Изоляция невозможна

Тарбаев резюмировал, что изоляции России от мира "не случилось, и это невозможно".

"Более того, даже Европа в обход своих политиков пытается придумать, как вернуть хотя бы частичный туристический поток из России", - сказал депутат.

Глава комитета ГД при этом подчеркнул важность внутреннего туризма, отметив, что санкции во многом стали мотивацией к его росту и развитию.