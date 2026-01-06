Россиянам, застрявшим в Йемене, предложили решение

Российские туристы, застрявшие на йеменском острове Сокотра из-за обострения политической обстановки в регионе, могут вернуться домой через Саудовскую Аравию. Как рассказали в Посольстве РФ в Йемене, авиакомпания Yemenia Airways 7 января запустит коммерческий рейс с острова в Джидду. Возможно, позднее будет введено регулярное сообщение, но точной информации на этот счет пока нет.

© tourdom.ru

В посольстве уточнили, что стоимость билета – 700 долларов США (56,7 тыс. руб. по текущему курсу), его можно приобрести в офисе компании на Сокотре. При этом туристов просят внимательно ознакомиться с порядком получения визы в Саудовскую Аравию – ее можно оформить по прибытии, стоимость – около 8500 руб., оплатить сбор можно только картой иностранного банка. Кроме того, необходимо учитывать, что в Джидде с высокой долей вероятности туристам нужно будет сменить терминал для дальнейшего возвращения домой. Напомним, что с декабря прошлого года саудовский лоукостер Flynas трижды в неделю летает из Джидды во Внуково.

Ранее сообщалось, что из-за введенных в Йемене ограничений на полеты Сокотру не могут покинуть около 400 иностранных туристов. Среди них – более 60 россиян.