Иран: можно ли сейчас туда ездить туристам

Протесты, вспыхнувшие в Иране под занавес прошлого года из-за обвала национальной валюты и резкого роста цен, продолжаются. В воскресенье в Тегеране и некоторых других городах волнения переросли в беспорядки. Так, в Бушере и Лорестане манифестанты срывали флаги Исламской Республики, а в Иламе, недалеко от границы с Ираком, протестующие были замечены с оружием. Еще больше ситуация обострилась в Ахвазе, на юго-западе страны, где было ранено несколько мирных жителей. В городе Мехеллат протестующие сожгли пост дорожной полиции и полицейское авто. По данным агентства Fars, пострадали как минимум 250 полицейских.

© tourdom.ru

На этом фоне Индия вчера призвала своих граждан временно не ездить в Иран. Ранее предупреждения соблюдать разумные меры безопасности и предосторожности звучали со стороны российских дипломатов:

«Необходимо избегать протестных и иных скоплений, не поддаваться на возможные провокации и категорически воздерживаться от фото- и видеосъемки до нормализации обстановки».

При этом посольство и российские загранучреждения, как и государственные структуры Ирана, работают в штатном режиме.

Организованных туристов, как напомнили TourDom.ru в туроператорской компании ITM group, нет – Минэкономразвития не отменило рекомендации, введенные 15 июня прошлого года в связи с ирано-израильским конфликтом: гражданам – воздержаться от поездок, а туроператорам и турагентам – приостановить продвижение и реализацию турпродуктов. При этом действует прямое авиасообщение между Россией и Ираном.

Ранее мы написали, что Иран поставил «шлагбаум» туристам на самостоятельные поездки в страну – напрямую подать заявление на визу в консульство сейчас невозможно.