Где больше всего любят отдыхать россияне в Таиланде

Россияне оказались в Таиланде в топе самых многочисленных туристов и на первом месте среди гостей из неазиатских стран. За 2025 год в стране побывали без малого 1,9 млн граждан России, что является рекордным показателем за все время. В рейтинге паспортов, составленном национальной иммиграционной службой, наши соотечественники находятся на четвертой строчке после посетителей из соседней с королевством Малайзии, Китая и Индии.

© РИА Новости

Чаще всего россияне выбирали отдых на Пхукете – остров является основным зимним направлением. Только через международный терминал местного аэропорта прибыло за прошедший год свыше 1,1 млн человек. Фактически гостей из России было больше: часть туристов добиралась через Бангкок на внутренних рейсах и вошла в общую статистику посещений Таиланда. Представителей из Китая и Индии за январь-декабрь 2025-го прилетело на Пхукет вдвое меньше, чем россиян.

Российские авиакомпании доставляют туристов в Таиланд на прямых рейсах из многих российских городов. В зимнем расписании авиаперевозчики традиционно увеличили количество направлений и частоту вылетов. В частности, на маршруте Новосибирск – Бангкок больше рейсов стало у S7, кроме того, на линии также летает «Аэрофлот». На Пхукет из Толмачево, кроме нацперевозчика, выполняют полеты Red Wings, Nordwind, «Икар», AZUR air. В маршрутной сетке 2025 года присутствовали и перелеты в Паттайю. Увеличился выбор у туристов из Иркутска, Владивостока и других городов Сибири и Дальнего Востока.

При росте объемов перевозки на тайском направлении у туроператоров остро стоит вопрос получения гарантированных мест в отелях для размещения туристов.

Ранее TourDom.ru писал, что у организованных туристов нет никаких проблем с въездом в Таиланд – надо лишь соблюдать требования королевства.