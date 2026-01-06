Египет меняет правила въезда: что это значит для российских туристов

Власти Египта с 1 февраля отменяют традиционные иммиграционные карточки, которые туристы пока заполняют по приезде. Официальное решение правительства поступило от Министерства гражданской авиации АРЕ. Вместо них гостям предложено заранее оформлять электронную карту прибытия.

© tourdom.ru

Глава авиационного ведомства обратил внимание, что переход будет постепенным, полное внедрение системы планируется завершить к концу января 2026 года. При этом министр не уточнил, какие требования предъявляет онлайн-платформа по внесению личных данных пассажиров. В частности, за сколько дней открывается на ней регистрация и как практически будет выглядеть процесс оформления документа и получения разрешения на въезд. Также пока нет ясности, потребуется ли заполнять форму и при вылете из страны – бумажная версия сейчас есть.

Нет пока информации и о том, будут ли установлены терминалы для онлайн-заполнения перед паспортным контролем, где пассажиры, не успевшие сделать это заранее, могли бы выполнить новые иммиграционные требования.

До последнего времени туристы вносили в карточки минимум информации. Россияне, в паспорта которых вписаны несовершеннолетние дети, добавляли туда же данные о своих чадах. Причем в пабликах отмечали, что обычно погранслужба весьма формально относилась к их заполнению. Достаточно было написать имя, дату и место рождения, гражданство, номер паспорта и забронированный отель.

Новые правила вводятся под предлогом удобства для пассажиров. Авиационные власти ссылаются на многократные жалобы иностранцев, которые якобы тратили слишком много времени на заполнение иммиграционных документов вручную. Теперь же проверка информация до прибытия должна ускорить процесс погранконтроля в Хургаде, Шарм-эль-Шейхе и других аэропортах.

Для граждан России стоимость 30-дневной однократной въездной визы в Египет составляет 25 долларов, обычно туристы приобретают ее по прибытии в аэропорту. Россияне имеют возможность бесплатно продлить действие визового разрешения до 3 месяцев, посетив отдел местной миграционно-паспортной службы.

Ранее TourDom.ru писал, что Египет пока не планирует повышать стоимость туристической визы на 80%, хотя законодательство позволяет принять такое решение в любое время.