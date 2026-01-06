Паспорт Венесуэлы оказался не таким уж и слабым

Смена власти и неопределенность будущего в Венесуэле не напугали потенциальных релокантов. Напротив, среди них остаются заинтересованные получением ВНЖ и даже гражданства в этой стране.

© Freepik

Тему для размышлений подкинул телеграм-канал «Эмигрицепс», где обсуждаются вопросы связанные с эмиграцией. Одним из аргументов в пользу Венесуэлы называют ее «паспортный индекс». По версии Global Passport Power Rank, венесуэльский паспорт действительно занимает 39-е место в мире по уровню возможностей, который имеют его владельцы. Например, они могут без виз ездить более чем в 120 стран мира, включая Шенгенскую зону и регион МЕРКОСУР в Латинской Америке.

Самые популярные способы резидентства в Венесуэле – виза для инвесторов и виза для пенсионеров.

Чтобы стать обладателем права на жительство по первому варианту, надо приобрести не менее 20% акционерного капитала местной компании. Конкретная сумма инвестиций не установлена; власти в каждом конкретном случае решают, являются ли инвестиции достаточными для выдачи визы. Ее можно продлить на 3 года, а потом еще через 2 получить статус Residente. Фактически это постоянный вид на жительство сроком на 5 лет.

Заявитель на визу для пенсионеров должен получать доход из иностранного источника в размере не менее 1200 долларов в месяц, а каждый иждивенец – 500 долларов в месяц. Это могут быть пенсионные накопления или поступления из любого другого законного источника. Через 2 года жизни в стране по такой визе можно претендовать на статус резидента.

Оба пути ведут к получению гражданства после 10 лет непрерывного легального проживания в стране. Для тех, кто состоит в браке с гражданами Венесуэлы или является гражданином Испании, Португалии, стран Латинской Америки или Карибского бассейна по праву рождения, срок сокращается до 5 лет.

Впрочем, все эти разговоры пока преждевременны, признают авторы блога. Все зависит от того, как изменятся законы после свержения Мадуро и перехода страны под американский протекторат.

Столь же туманны пока перспективы туризма в Венесуэлу. Сегодня Минэкономразвития предупредило туроператоров и туристов об опасности поездок в эту страну из-за военной операции США. Туроператорам и турагентам рекомендовано приостановить продажи туров до стабилизации обстановки и разъяснить туристам, как они могут изменить или расторгнуть договоры.