Wildberries запустит отдых «все включено» за рубежом в собственной сети отелей

Wildberries запускает отели «все включено» в Египте и Турции. Компания реализует отельную концепцию вместе со стратегическим партнером — туроператором FUN&SUN.

Первый отель под брендом WB Travel начнет работать в Египте с 15 февраля.

Сейчас этот отель в поисковиках проходит под названием Dreams Vacation Resort 4*. Он расположен в Хадабе, пригороде Шарм-эль-Шейха. Отель стоит на второй линии, до пляжа курсирует шаттл.

На сайте FUN&SUN пакетные туры в отель доступны с 17 февраля по цене от 102 тысяч рублей за семь ночей на двоих с прямым чартерным перелетом и питанием «все включено». На сайте Wildberries можно купить такой же тур от 98 тысяч рублей, но только с условием 100-процентной оплаты или с использованием сервиса «Частями» от Wildberries. Будут ли эти отели пользоваться спросом у россиян?

Говорит вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Алексан Мкртчян:

— Wildberries очень прочно начал входить в туристическую отрасль. Несколько месяцев назад он приобрел одного из крупнейших туроператоров России — FUN&SUN. Дальше Wildberries сделал свою сеть турагентств WB Travel, и сейчас понятно, что у них есть свободные средства и они инвестируют в строительство отелей. Понятно, почему «все включено». В Египте, кстати, как и в Турции, другой подход, другой формат, другая концепция просто не выживет. Это в России можно построить отель без ресторана, без питания или только с завтраком, а в других странах это невозможно. Люди хотят есть, пить круглосуточно. Поэтому Wildberries выбрал абсолютно верную концепцию. Естественно, будет достаточно средний уровень сервиса, не хороший и не плохой, по абсолютно вменяемым ценам. Естественно, мы это будем продавать, как только будет продукт этот выведен на широкий рынок. Бренд, давайте честно, в России известный. Будут ли россияне ехать в Wildberries-отели? Да, будут. Ниша эта будет «4 плюс», это самая востребованная ниша. Это когда россияне летят, неважно, в Турцию или Египет, вот в самолете условно 300 кресел, из них в дорогие лакшери-отели едет от силы 50 человек, а остальные 250 едут в простые «пятерки» и в хорошие «лакшери-четверки».

— Но это будет какая-то точечная история, да?

— Будут смотреть по результатам. Результат надо смотреть примерно в течение полутора-двух лет. Вообще, выгодно строить цепочки отелей, потому что вам где-то нужно закупать продукты питания, где-то набирать рабочую силу. Например, турецкая цепочка Rixos, они пришли в Египет сразу с 12 отелями, потому что строить один отель абсолютно невыгодно. И Wildberries, если он действительно захочет закрепиться серьезно и в Турции, и в Египте, поймет, что нужно строить там не меньше десятка отелей. Но как вход, просто пощупать рынок, пары отелей достаточно.

В РВБ уже сообщили, что в планах на 2026 год — запуск еще нескольких фирменных отелей WB Travel в Египте и Турции.