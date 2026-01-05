Туристы вылетят в Египет из Сочи намного позже

Рейс U6-1821 «Уральских авиалиний», который должен был отправиться из Сочи в Хургаду сегодня, 4 января в 16:15, вылетит на 11 часов позже – 5 января в 03:05.

На горячей телефонной линии авиакомпании порталу «ТурДом» объяснили задержку «поздним прибытием воздушного судна». Вплоть до 15:00 на онлайн-табло сочинского аэропорта значилось время прибытия рейса U6-1822 из Хургады – 14:50, и лишь затем данные были изменены – прилет ожидается в 02:00 5 января.

Впрочем, представитель перевозчика заверил, что пассажиров уведомили о сдвиге в расписании заблаговременно. Тем, кто все же приедет в аэропорт к штатному времени вылета, обещано оказать все услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами: предоставить напитки и питание. Что касается размещения в гостинице при задержке вылета на 8 и более часов, то этим вопросом будут заниматься сотрудники авиакомпании на месте – добавили в «Уральских авиалиниях».

Ранее мы писали, что 4 января из-за непогоды в Казани было задержано на вылет и прилет более 30 рейсов.