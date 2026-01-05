Время ожидания в очереди на сухопутной границе с Китаем сократилось

Многокилометровая пробка на сухопутной границе с Китаем, возникшая 4 января, рассосалась, время ожидания на пункте пропуска «Маньчжурия» сократилось до 2 часов. Об этом рассказали туристы в одном из тревел-чатов.

По их словам, проблемы возникли из-за медленной работы китайских таможенников. В результате скопилась очередь из 30 автобусов, направлявшихся в Харбин. Некоторые туристы простояли более 10 часов.

Задержки были вызваны резким ростом пассажиропотока. Только за один день, 4 января через «Маньчжурию» въехали в Китай 3,2 тыс. пассажиров и еще 2,7 тыс. – выехали из страны, сообщили РИА «Новости» в генеральном консульстве России в Харбине. По данным властей Маньчжурии, это привело к «техническим проблемам», но сейчас они устранены и пункт пропуска работает в штатном режиме.

Безвиз с Китаем сделал свое дело. По данным Управления транспорта города Маньчжурия, с середины сентября до середины октября через пункт пропуска въехали свыше 55 тыс. пассажиров. Часть – обычными международными автобусами, остальные – дополнительными рейсами. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поток вырос в 1,3–1,5 раза.

В декабре китайский приграничный город и вовсе был забит туристами – больше 400 тыс. человек за месяц. А по итогам всего 2025 года Маньчжурию посетили 8,6 млн человек. Самый большой наплыв, как всегда, пришелся на новогодние каникулы: россиян массово потянуло на фестиваль льда и снега.