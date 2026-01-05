В аэропортах Египта отменят миграционные карты для туристов

Миграционные карты для туристов отменят в январе в аэропортах Египта. Об этом сообщил министр гражданской авиации Самех аль-Хефни в беседе с телеканалом Sada El-Balad.

© nsn.fm

«К концу января мы уберем миграционные карты», — отметил министр.

Теперь тем, кто прибывает в аэропорты Египта либо улетает из них, не придется заполнять карты. Меры призваны упростить поездки пассажирам и позволить сэкономить время.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подписал закон, согласно которому стоимость визы в страну может повыситься с $25 до $45, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».