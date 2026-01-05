Определена столица арабского туризма в 2026 году

Аль-Айн, крупный город в эмирате Абу-Даби (ОАЭ), был выбран столицей арабского туризма на 2026 год. Об этом сообщает Emirates News Agency (WAM), партнер TV BRICS.

Аль-Айн, известный как город-сад, расположен в 160 километрах от столицы ОАЭ. Большие запасы пресной воды под землей сделали его настоящим зеленым оазисом. У подножия местной горы Джабаль-Хафит расположены минеральные источники.

Аль-Айн привлекает туристов и историческими достопримечательностями. Культурные объекты Аль-Айна: гора Хафит, археологические парки Хили и Бидаа Бинт аль-Азиз, а также местные оазисы внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь находится форт XIX века Аль-Джахили. В городе открыт крупнейший в ОАЭ зоопарк, работают парк аттракционов и аквапарк.

Выбор города столицей арабского туризма был сделан по рекомендации Исполнительного управления Арабского совета министров по туризму в ходе 28-й сессии совета в Багдаде (Ирак).

Как отмечается в материале, новый статус города будет способствовать реализации национальной стратегии в сфере туризма, которая предполагает ежегодное привлечение 40 млн гостей в отели и увеличение вклада туризма в ВВП до 450 млрд дирхамов (примерно 9,5 трлн рублей) к 2031 году.