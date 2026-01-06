Россияне оказались заблокированы на острове в Йемене

Несколько десятков граждан России оказались заблокированы на йеменском острове Сокотра из-за приостановки авиасообщения.

Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Йемене.

«На Сокотре находятся несколько десятков граждан РФ, которые не могут покинуть остров», — сказал представитель дипмиссии.

По данным агентства AFP, всего на архипелаге в настоящее время находятся более 400 иностранных туристов, чьи рейсы были отменены на фоне обострения обстановки в стране. Как сообщил агентству местный чиновник, среди 416 путешественников, остающихся на острове, числятся более 60 россиян.

Дипломат одной из западных стран подтвердил AFP, что десятки туристов, прибывших на остров для празднования Нового года, не могут вылететь из-за отмены рейсов. Они обратились в посольства своих стран с просьбой об эвакуации, дипмиссии связались с правительствами Саудовской Аравии и ОАЭ для содействия. По информации агентства, среди застрявших на Сокотре также числятся туристы из Великобритании, Франции, США, Польши и Китая.

Как отмечает Agence France-Presse со ссылкой на источник, после объявления в Йемене чрезвычайного положения все внутренние и международные рейсы были приостановлены, включая три еженедельных рейса из Абу-Даби на Сокотру. 4 января пресс-служба министерства транспорта республики сообщила, что йеменская национальная авиакомпания Yemenia Airways возобновила выполнение рейсов из международного аэропорта Адена.

Ранее посольство России в Йемене сообщило, что ряд сограждан не может покинуть Сокотру из-за введенных в стране ограничений на полеты. Как отмечалось в заявлении, дипломаты предпринимают все необходимые усилия по сбору данных о находящихся на острове россиянах и "поиску путей выхода из сложившейся ситуации", а также взаимодействуют с Ситуационно-кризисным центром МИД России, МЧС, государственными органами и авиационными властями Йемена.

Ситуация в Йемене

Обстановка в Йемене обострилась после того, как в начале декабря 2025 года сепаратисты из поддерживаемого Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) ЮПС установили контроль над восточными йеменскими провинциями Хадрамаут и Эль-Махра. В связи с действиями сепаратистов глава Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими запросил военную помощь у коалиции во главе с Саудовской Аравией. 30 декабря он распорядился ввести в стране чрезвычайное положение на 90 дней и обеспечить "воздушное, морское и сухопутное эмбарго" во всех портах, аэропортах и пропускных пунктах сроком на 72 часа. В тот же день власти Йемена решили аннулировать соглашение о совместной обороне с ОАЭ, потребовав вывода эмиратских сил.

В пятницу губернатор провинции Хадрамаут Салем аль-Ханбаши заявил о начале операции с целью передачи правительственным силам военных лагерей, подконтрольных сепаратистам. В свою очередь ЮПС объявил о начале двухлетнего переходного периода, по завершении которого планируется провозглашение независимого государства Южная Аравия со столицей в Адене. 3 января аль-Алими предложил провести в Эр-Рияде всеобщую конференцию политических сил юга страны для урегулирования кризиса. Руководство ЮПС приветствовало эту инициативу. К вечеру 3 января правительственные силы заявили о восстановлении контроля над провинциями Хадрамаут и Эль-Махра.