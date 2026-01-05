Раскрыта правда о проблемах с едой, бензином и очередями в Венесуэле

Россияне, живущие в Венесуэле, опровергли информацию о проблемах с едой и топливом, появившуюся в некоторых телеграм-каналах.

© tourdom.ru

«На Маргарите все спокойно. Поначалу была небольшая паника, сегодня магазины и заправки работают как обычно», – говорят они.

Об аналогичной ситуации заявляют и в Каракасе: Нет перебоев с продуктами и бензином». Тем не менее очереди есть:

«Для того, чтобы народ не толпился, в магазины пускают порционно. Поэтому приходится ждать. Покупают много – впрок, местами полки не успевают пополнять. Но в целом спокойнее всех к этому относятся венесуэльцы».

Некоторые выходцы из России вчера и сегодня попытались покинуть страну через соседние острова, но большинство соотечественников, оказавшихся в центре событий, заняли наблюдательную позицию:

«Пока все ждут, что будет дальше», – рассказала TourDom.ru одна из них.

Компания Venetur Rusia сообщила, что ограничения на авиасообщение в воздушном пространстве Карибского бассейна полностью сняты. Согласно сервису flightradar24, самолеты уже вовсю курсируют над побережьем. Туристы в чатах делятся противоречивой информацией: «Нам оператор подтвердил вылет», – говорят одни. «У нас все отменили – и билеты, и отели», – пишут другие. А некоторые считают, что отправляться в Венесуэлу сейчас слишком рискованно, и еще размышляют, не отказаться ли от поездки.

Между тем последние новости приободрили тех, кто сейчас отдыхает на Кубе: путешественники из Санкт-Петербурга переживали, состоятся ли их рейсы из Варадеро домой, так как на этом маршруте у авиакомпании Conviasa предусмотрена дозаправка в Каракасе.