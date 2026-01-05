Туристы в шоке от пляжей Вьетнама

Два самых известных пляжа Фукуока в первые дни нового года оказались завалены мусором. Многие туристы отказались купаться.

Россиянка Елена, отдыхающая на вилле недалеко от пляжа Кхем, рассказала, что за 10 дней на курорте она так ни разу и не решилась зайти в воду. Приезжие и местные жители пытаются привести пляж в порядок, но его состояние пока далеко от идеального, отметила она.

Хуанито, приехавший с Филиппин, говорит, что сотрудники близлежащих отелей убирали только те участки пляжа, которые находились непосредственно перед их объектами, но остальные территории остались нетронутыми.

Похожая ситуация на пляже Сао. По словам сотрудников расположенного там ресторана, около 70% мусора – водный гиацинт, а 30% – бытовые отходы. Для уборки мобилизовали почти весь персонал, но мусора так много, что за день с ним справиться не успели.

В Департаменте сельского хозяйства и окружающей среды Фукуока пояснили, что вынос отходов и водяного гиацинта с материка – повторяющееся сезонное явление. Все это попадает в море из рек и каналов, а затем выбрасывается на берег во время приливов, особенно после сезона дождей и наводнений. Чиновники заявили, что им известно об этой проблеме и они работают над ее решением.

О том, что пляжи становятся непригодными для отдыха лишь в определенные периоды, подтверждают и российские туристы, которые делятся своими впечатлениями об отдыхе в телеграм-каналах.

«Как повезет. Чем севернее, тем чище пляжи. Хваленый Кхем регулярно мусором завален», – написал один из путешественников.

Знатоки рекомендуют бронировать отели на юге острова в конце марта и в апреле – в это время прибрежная зона там чище, с прозрачной водой.

Сао и Кхем считаются лучшими пляжами на Фукуоке. В октябре 2025 года туристический журнал Condé Nast Traveler назвал остров самым красивым в Азии и поставил его на 3-е место в мировом рейтинге.