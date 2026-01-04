В АТОР опровергли сообщения о запрете въезда в Индонезию для туристов

Такая норма фактически касается исключительно граждан Индонезии и не имеет практического отношения к иностранным туристам, пояснили в ассоциации

Ассоциация туроператоров России (АТОР) опровергла распространяющуюся в социальных сетях информацию о том, что неженатым туристам запрещен въезд в Индонезию.

В АТОР напомнили, что с 2 января в Индонезии вступил в силу новый Уголовный кодекс, предусматривающий ответственность за внебрачные половые отношения. Однако, как следует из текста закона, уголовное преследование возможно только при наличии заявления от ближайших родственников предполагаемого правонарушителя - жены или мужа, родителя или ребенка.

"Иными словами: все это - сугубо для местных жителей. Теоретически в Индонезии к туристу за "внебрачные отношения" может прийти полиция, только и исключительно если заявление в полицию об этом поступит от 1. ребенка, 2. жена или муж, 3. родителя "вступивших во внебрачную связь", что делает фактически невозможным привлечение "неженатых иностранцев" к любой ответственности", - говорится в сообщении.

В ассоциации подчеркнули, что такая норма фактически касается исключительно граждан Индонезии и не имеет практического отношения к иностранным туристам.

В АТОР также сослались на заявление председателя Конфедерации туристических ассоциаций Индонезии Харияди Сукамдани, который отметил, что требование обязательного заявления от родственников сняло опасения представителей туристической отрасли относительно возможных рисков для иностранных туристов.

Ранее в сети появилась информация о якобы введенных ограничениях на въезд в Индонезию для неженатых путешественников.