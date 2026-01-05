В России откроют прямые рейсы на «Восточные Гавайи»

Из Волгограда откроют прямые рейсы в китайский курорт Санья на острове Ханьань. Об этом заявил заместитель директора управления по развитию туризма Саньи Чжан Хао.

© РИА Новости

«Предполагается, что первый рейс будет выполнен уже в 2026 году», – следует из заявления китайского политика.

Что известно о курорте Санья на острове Ханьань в Китае

Санья — это курортный город на юге острова Хайнань, который привлекает туристов своими пляжами, кристально чистой водой и расслабляющей атмосферой. Его часто называют «Восточными Гавайями».

Город расположен на берегу залива Саньявань, протяженность береговой линии которого составляет более 250 километров. Вдоль залива насчитывается 19 бухт. Международный аэропорт Феникс находится в 25 километрах от города.

Климат в Санье тропический муссонный. Среднегодовая температура составляет около 25-28 °C. Зима (декабрь – февраль) мягкая, с температурой воздуха днем около +20 / +25 °C и ночью +17 /+20 °C. Море остается теплым +23–+25 °C.

Весна (март – май) характеризуется теплой погодой с температурой воздуха днем +23 /+29 °C и ночью +20 /+24 °C. Летом (июнь – август) температура воздуха днем поднимается до +28 /+33 °C, а ночью составляет +25 /+28 °C. Море теплое +27 /+29 °C. Осенью (сентябрь – ноябрь) температура воздуха днем +25 /+30 °C, ночью +22 /+25 °C, а море остается теплым +26 / +28 °C.

В Санье есть несколько интересных мест, которые стоит посетить:

Культурный парк Наньшань – здесь находится 108-метровая статуя богини Гуаньинь, которая возвышается над морем.

Парк «Край Света» (Тянья Хайцзяо) – это место, овеянное легендами, где можно насладиться видами на скалистые утесы и бескрайнее море.

Парк Лухуэйтоу – смотровая площадка, с которой открываются панорамные виды на город и Южно-Китайское море.

