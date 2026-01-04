В АТОР ответили, поступают ли жалобы от отдыхающих на Кубе и в Мексике

Жалоб от российских туристов на фоне сообщений о закрытии неба над Карибскими островами не поступало; если говорить, в частности, об острове Сен-Бартелеми, то там, как правило, отдыхают крупнейшие бизнесмены планеты, и для них временная остановка полетов не критична. Об этом "РГ" рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР) и Российском союзе туриндустрии (РСТ).

© Российская Газета

Ранее газета Daily Mail сообщила, что тысячи туристов оказались в затруднительном положении на Карибских островах, поскольку полеты там были приостановлены на неопределенный срок в связи с захватом американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Всего затронуты 19 аэропортов, в том числе в Пуэрто-Рико, Сент-Винсенте и Гренадинах, Сент-Люсии, Тринидаде и Тобаго и других. Согласно изданию, задержки рейсов вызывают опасения у находящихся на территории островных государств туристов.

"Российские туристы на Кубе и в Мексике продолжают отдыхать без проблем. Жалоб нет", - прокомментировали в АТОР.

В РСТ отметили, что отследить число самостоятельных туристов из России, которые проводят Новый год в районе островов Карибского бассейна, очень непросто.

Ранее сообщалось, что власти США до 5 января закрыли воздушное пространство в том числе над островом Сен-Бартелеми - заморской территорией Франции в Карибском море. Улететь оттуда из аэропорта Сен-Жан пока нельзя даже частным рейсом. На острове отдыхают и россияне.

"Если говорить об ограничении полетов над островом Сен-Бартелеми, то здесь, вероятно, речь идет о частных самостоятельных и приватных туристах. Остров давно привлекает на Новый год к своим берегам яхты крупнейших бизнесменов планеты. Для таких туристов закрытие пространства в небе до 5 января не должно сыграть большого значения", - пояснили в РСТ.

Напомним, что Антильские острова (или Карибские острова) - это острова в Карибском море и Мексиканском заливе. Острова принадлежат разным странам, в честности, есть независимые (Куба, Ямайка, Багамские острова, Доминиканская Республика, Гаити и другие) и зависимые территории (Британские Виргинские, Каймановы острова - зависимые территории Великобритании; Пуэрто-Рико, Американские Виргинские острова - США; Гваделупа, Мартиника - Франции и так далее).