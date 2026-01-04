Что обещают туристам на новой локации БЕЛАЗа

Достаточно за рулем легковушки преодолеть чуть более пятидесяти километров от белорусской столицы, и перед глазами раскрывается панорама из десятка крупных предприятий автогиганта известного всему мира БЕЛАЗа.

Фантазия может вообразить машины самых солидных размеров, но когда в Жодино гостям автомобильного холдинга иллюстрируют свыше пятисот модификаций карьерной техники, поражает прежде всего БЕЛАЗ 75710 размером с двухэтажный дом. Достаточно сказать, что на испытаниях он отправился в путь с грузом в 450 тонн.

А конструкторы утверждают, что в его кузове легко может поместиться детская площадка, а в моторном отсеке разместится пара автомобилей. Да и мощность белорусского тяжеловоза соизмерима с двухсекционным магистральным тепловозом. Вот почему лидер среди самосвалов был занесен в Книгу рекордов не только стран Содружества, но и Гиннесса.

В эти новогодние дни, информирует БЕЛТА, выставочное пространство знаковых образцов карьерной техники БЕЛАЗ открыто на площади в восемь тысяч квадратных метров и стало важным шагом в реализации стратегии развития промышленного туризма предприятия и расширения ассортимента предлагаемых услуг.

Основная задач обновленной экспозиции, пояснили на предприятии, - сделать пребывание туристов на БЕЛАЗе максимально комфортным, интересным и познавательным. Кстати, уточнил генеральный директор Сергей Лесин, "уже более 370 тысяч человек посетили автогигант за годы реализации проекта промышленного туризма".

Каждый месяц гостеприимные хозяева принимают около семи тысяч посетителей, предоставляя гостям возможность попасть туда, где в обычных условиях побывать было бы невозможно. И любители ярких фотографий остаются довольными, запечатлев друзей в окружении карьерных гигантов. Словом, каждый снимок превращается в эмоционально насыщенную историю.

Ведь на площадке в натуральную величину демонстрируются более десятка ключевых моделей карьерных самосвалов из широчайшей линейки продукции прославленной марки автомашин. На обозрение выставлена и специальная техника: фронтальный погрузчик, аэродромный тягач, оросительная машина и, конечно, ретротехника.

Руководство БЕЛАЗА констатирует, что, став более десяти лет назад пионером промышленного туризма в машиностроительной отрасли, автогигант и сегодня старается привносить в индустрию новые идеи и направления. Уже известно, что в наступившем году интерактивная выставочная локация предприятия станет еще более функциональной.

А это значит, что для удобства посетителей здесь появится торговый павильон BELAZ SHOP с самым разнообразным ассортиментом брендированной продукции. Здесь же будет организована оригинальная фотозона с ретро-автомобилями советской эпохи, которые в свое время трудились на предприятии. В разработке находится и концепция еще одного интереснейшего объекта заводской туристической инфраструктуры - обзорной площадки с макетом карьера и видом на сборочный цех БЕЛАЗа.