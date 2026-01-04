Минтранс допустил рейсы в Малайзию с Дальнего Востока

Прямое авиасообщение между Дальним Востоком России и Малайзией — вопрос формирования устойчивого турпотока, сообщают «Известия» со ссылкой на Минтранс.

Сначала, в 2026 году, рейсы появятся из Москвы. Власти Малайзии рассчитывают на запуск уже в первой половине года и активно готовятся к приему российских туристов. Сокращение времени и стоимости перелета, по мнению аналитиков, само по себе простимулирует спрос.

Этот шаг станет частью комплексного развития двусторонних отношений, которые сегодня динамично развиваются не только в туризме, но и в сферах торговли и энергетики.