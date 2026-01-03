Неженатым туристам запретили заниматься сексом на Бали

С января в Индонезии начал действовать новый Уголовный кодекс, который запрещает внебрачные интимные отношения. Эта мера распространяется и на иностранных туристов, включая популярный среди путешественников остров Бали. Нарушителям закона грозит до одного года лишения свободы. Об этом в субботу, 3 января, сообщило агентство Reuters.

© Вечерняя Москва

Парламент страны принял этот закон еще в 2022 году, но он вступил в силу только в этом году. Согласно поправкам, правом подать жалобу на нарушение семейных устоев обладают только близкие родственники — обманутый супруг, родители или дети пострадавшего.

Новая норма входит в масштабную правовую реформу, направленную на замену устаревших колониальных законов. Помимо запрета на супружескую неверность, новый кодекс также ввел уголовную ответственность за богохульство, передает агентство.

1 октября СМИ сообщили, что российскому треш-блогеру Георгию Дзугкоеву запретили въезд в Таиланд на 99 лет и оштрафовали его на 500 тысяч рублей из-за секса в кузове пикапа на Пхукете, который мужчина снял на видео.