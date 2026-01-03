Авиакомпания Conviasa отменяет рейсы в Венесуэлу

Венесуэльская авиакомпания Conviasa временно снимает рейсы в Россию. Об этом редакции TourDom.ru рассказали в представительстве перевозчика в РФ.

Пассажиры, купившие билеты у официальных представителей Conviasa, могут заменить даты вылетов или полностью вернуть деньги в офисах продаж по месту приобретения билетов, пояснил сотрудник перевозчика.

Туристы, заказавшие пакетные туры в Венесуэлу, должны обращаться за перебронированием или возвратом к турагентам и туроператорам.

Как убедился корреспондент «ТурДома», по данным онлайн табло аэропорта Внуково, рейс VO 771 венесуэльской авиакомпании, который должен был 5 января отправиться по маршруту Москва – Порламар – Каракас, отменен.

О дате возобновления рейсов информации у авиаперевозчика пока нет.

Венесуэльская авиакомпания летала из Москвы и Санкт-Петербурга в Каракас и Порламар с периодичностью один раз в две недели. Туры на остров Маргарита с этим перелетом предлагали туроператоры Fun&Sun и “Венетур Русия”. Ранее, в декабре 2025-го, авиакомпания NordWind сняла чартерные рейсы в Порламар из Москвы, а туроператор Pegas Touristik перебронировал своих клиентов на кубинский курорт Варадеро.

Ночью с 2 на 3 января ВВС США нанесли серию ударов по военным объектам Венесуэлы – в Каракасе и на острове Маргарита. Власти страны объявили чрезвычайное положение, а воздушное пространство полностью закрыли для полетов. Несмотря на это, в Минтрансе РФ заявили, что не собираются вводить запрет на авиасообщение с Венесуэлой.