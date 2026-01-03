Как организовать поездку в Исландию: путеводитель по стране от эксперта

Евгения Полякова, эксперт по путешествиям, альпинист, фридайвер, организатор путешествий:

«Исландия — страна, привлекающая туристов уникальным сочетанием природных красот, самобытной культуры и широкого спектра форматов для активного отдыха. Рассказываю, какой маршрут выбрать, чтобы не упустить возможность понаблюдать за китами и посетить термальные источники».

Почему стоит посетить Исландию?

Исландия относится к тем редким местам, где природа во многом сохранила свою первозданную красоту, так как не была подвержена антропогенному воздействию. Лавовые поля, ледники, водопады, горячие источники, чёрные пляжи и абсолютная тишина создают ощущение уединения и полного погружения в собственный внутренний мир. Именно это чувство и делает путешествие по Исландии уникальным.

Исландия интересна как пример устойчивого и ответственного отношения к окружающей среде. Здесь видно, как экология встроена в образ жизни местных жителей – на территории действуют жёсткие законы, направленные на охрану природы. Государство активно следит за чистотой воздуха и воды: круглогодично проводятся проверки с помощью систем мониторинга, программы по раздельному сбору и переработке мусора.

Я отправилась в Исландию в поисках нового опыта – и именно здесь формат осознанных путешествий раскрылся для меня особенно полно. Это страна, где главные ценности поездки рождаются не в отдельных локациях, а в целостном восприятии: в удивительном единстве и одновременно резких контрастах, которые так характерны для исландской природы. Путешествуя по Исландии, словно видишь саму суть планеты – как она формировалась в прошлом и как продолжает жить и меняться прямо сейчас.

Как добраться в Исландию из России?

Исландия входит в Шенгенскую зону, поэтому для въезда в страну нужна действующая виза. Её необходимо оформить заранее в консульстве или визовом центре Исландии. Цена на Шенгенскую визу стандартная – € 90.

Страховка обязательна. Лучше выбрать расширенный полис, так как страна ориентирована на активные маршруты и стоимость медицинских услуг здесь довольно высока.

По цене перелётов очень сложно сказать, так как вариантов для трансфера может быть несколько. Прямые рейсы из России в Исландию на данный момент недоступны. Чаще всего туристы летят в Исландию с пересадкой в Стамбуле, Белграде или Дубае. Основной аэропорт Исландии находится в Кефлавике. От Рейкьявика – столицы Исландии – он расположен примерно в 40 минутах езды.

Бронировать машину или экскурсии желательно заранее, особенно если вы планируете поездку в высокий сезон: туристический бум Исландия переживает летом – примерно с июня по август.

Основные форматы путешествия

Существует три популярных способа исследовать Исландию.

Столичное пребывание

Проживание в Рейкьявике с выездами к природным достопримечательностям. Из города удобно добираться до гейзеров, водопадов и вулканических зон. За один день можно посетить знаменитое «Золотое кольцо» с гейзером Строккюр и водопадом Гульфосс.

В вечернее время в Рейкьявике можно посмотреть концертный зал Harpa, примечательный своей оригинальной архитектурой. Фасад здания украшен витражными конструкциями, которые визуально перекликаются с природными базальтовыми образованиями, характерными для исландского ландшафта.

Термальная база

Размещение в районе Голубой лагуны позволяет совмещать спа-процедуры с экскурсиями по юго-западу острова. В 20 минутах езды находятся уникальные природные объекты полуострова Рейкьянес, где можно отдохнуть и восстановить силы после насыщенного экскурсионного дня. Местные отели предлагают различные программы релаксации: от неограниченного доступа к спа-центрам до комплексных предложений с йогой на закате. Такие варианты особенно привлекательны для тех, кто хочет максимально погрузиться в атмосферу расслабления и единения с природой.

Кольцевой маршрут

Путешествие по главной трассе Ring Road даёт возможность увидеть буквально всю страну. Кольцевая дорога раскрывает страну постепенно: каждые несколько десятков километров ты оказываешься в совершенно новом пейзаже. Это редкая возможность путешествовать через пространство, где всё работает не по современным человеческим правилам, а по законам природы. В ходе маршрута можно увидеть ледники, живописные лагуны, северные фьорды и дoлины, а также знаковые места – водопад Сельяландсфосс, чёрный пляж Рейнисфьяра с базальтовыми колоннами, ледниковую лагуну Йёкюльсаурлоун и многие другие природные чудеса.

Размещение и бронирование

В Рейкьявике расположен комфортный отель, сочетающий скандинавский дизайн с исландскими природными мотивами. В районе Голубой лагуны наш выбор пал на другой отель, номера которого встроены в лавовое поле, а из окна открывается вид на молочно-голубые воды термального комплекса.

Голубая лагуна: природный спа

Голубая лагуна в Исландии часто воспринимается как туристическое место, ориентированное на спа-процедуры. Однако в действительности это гораздо более глубокий опыт взаимодействия с природой. Сама лагуна образована геотермальной водой, проходящей через лавовые породы. Она насыщена кремнием и минералами, благодаря чему имеет характерный молочно-голубой цвет и мягкое воздействие на тело. Но главное здесь ощущение – редкое сочетание тепла, плотности воды и окружающего сурового ландшафта.

Посещение возможно в нескольких форматах. Стандартный вход подходит для первого знакомства, но в часы пик может быть многолюдно. При возможности я бы рекомендовала выбирать более приватный формат – премиальные зоны или индивидуальные слоты, где меньше людей и больше пространства. Это принципиально меняет ощущение места и позволяет воспринимать его в собственном ритме.

Отдельного внимания заслуживает размещение в гостиницах рядом с лагуной. В окрестностях работают отели разного уровня – от простых и функциональных до полноценных wellness-резортов, интегрированных в лавовый ландшафт. Стоимость ночи начинается в среднем от € 300-350 и достигает € 1500 и выше в премиальных форматах, где доступ к лагуне и спа уже включён в стоимость. Такой вариант позволяет приходить в воду в ранние утренние или вечерние часы, когда лагуна особенно спокойна.

Важно! Высококлассные отели следует бронировать заранее, особенно в пиковые сезоны (июль-август) и период северного сияния (сентябрь-март).

Экскурсионные программы

Активности могут быть организованы как для группы путешественников, так и в формате индивидуального туризма.

В Исландии множество потрясающих водопадов, доступных для посещения без платы за вход. Например, Альдейярфосс в базальтовом ущелье завораживает бурлящей водой, а Глимюр прячется в узком ущелье.

Природные парки также доступны для всех желающих. Например, Тингвеллир, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, открыт для посещения бесплатно. Здесь можно увидеть разлом между Североамериканской и Евроазиатской тектоническими плитами. В Хверагерди открыты горячие источники рядом с термальной рекой, а неподалеку — вулкан Гренсдейлер.

Индивидуальные туры обеспечивают более глубокое погружение в природу Исландии. Особенно это касается спуска в вулканическую камеру Трихнюкайигюр и наблюдения за китами в Хусавике – историческом центре китового туризма.

Спуск в кратер Трихнюкайигюр

Это единственный в мире вулкан, внутрь которого разрешён и организован безопасный спуск. Он расположен примерно в 40 минутах езды от Рейкьявика, на полуострове Рейкьянес. С моей точки зрения, это один из самых сильных и необычных опытов, которые возможны в Исландии. В буквальном смысле это редкая возможность оказаться внутри вулкана и увидеть изнанку планеты.

Глубина спуска в специальной клети составляет около 120 метров от поверхности. По высоте это сравнимо с 40-этажным зданием. Размер вулканической камеры огромен – она считается одной из крупнейших в мире.

Во время спуска привычное ощущение масштаба исчезает. Огромные стены уходят вверх на десятки метров и переливаются оттенками красного, охры и тёмного фиолетового. Это ощущение первозданной силы и времени, которое здесь измеряется не человеческими категориями.

Самое сильное впечатление на меня произвела тишина. Внизу нет ветра, нет привычных звуков и знакомых ориентиров. Есть только пространство, существовавшее задолго до человека и равнодушное к его присутствию. В такие моменты особенно остро понимаешь масштаб планеты и собственную временность.

Групповой спуск в кратер стоит около 51 000 исландских крон на человека, что соответствует примерно € 350-400 и включает трансфер, специальное снаряжение и сопровождение. Индивидуальный формат бронируется по запросу напрямую у организаторов. Стоимость рассчитывается отдельно. На мой взгляд, именно частный формат позволяет не подстраиваться под ритм группы и провести внутри больше времени. В таком месте это особенно важно, так как камера воспринимается не как аттракцион, а как личный опыт.

О китах

Для меня тема китов всегда была особенной. Так сложилось, что они сопровождают меня на протяжении всей моей жизни.

Исландия в этом смысле долго оставалась для меня местом со знаком «минус». Страна, где наблюдение за китами соседствовало с китобойным промыслом, вызывала у меня внутреннее противоречие. И с этого года китобойный промысел в Исландии оказался под официальным запретом. Это редкий и обнадёживающий шаг, который позволяет говорить об изменении отношения к этому вопросу не на словах, а на деле.

Наблюдать за китами в Исландии можно в нескольких местах, но одно из самых известных и исторически значимых – Хусавик, небольшой портовый город на севере страны, который часто называют «китовой столицей Исландии». Именно отсюда регулярно выходят лодки в воды, где вероятность встречи с китами одна из самых высоких.

Мне удалось отправиться на лодке из Рейкьявика. Морская прогулка длится около двух-трёх часов. Стоимость стандартного группового тура составляет в среднем € 90-100 на человека. Это хороший формат для первого знакомства и понимания масштаба этих животных в естественной среде.

Также доступны частные туры, в том числе с обедом или барбекю на борту. Их стоимость значительно выше, однако они дают совершенно другое ощущение – больше пространства, тишины и времени для наблюдения. Для меня именно такой формат наиболее созвучен самой идее встречи с китами.

Если выбираете частные экскурсии, то будьте готовы отправиться на знакомство с природой Исландии ранним утром: в это время вероятность встретить китов выше, а туристов – меньше. Однако наблюдение за китами требует терпения, поскольку появление морских гигантов не гарантировано и зависит от их естественного поведения.

Кстати, если вы будете в Исландии зимой, отправляйтесь к маяку Гротта на полуострове Селтьярнарнес: это одно из лучших мест для наблюдения за северным сиянием.

Про еду

Кухня Исландии проста по своей сути и прежде всего основана на качественных продуктах, добытых или выращенных в экологически чистых условиях.

Исландия окружена богатыми рыболовными угодьями, поэтому рекомендую обязательно попробовать рыбу и морепродукты, а также «вулканический» хлеб, который традиционно выпекают по старинной технологии — под землёй, рядом с геотермальными источниками, используя природное тепло. Этот хлеб часто подают с маслом или местными сырами – это очень вкусно! И обязательно стоит заглянуть на томатную ферму, где можно попробовать невероятно сладкие и ароматные помидоры.

Климатические особенности

Исландская погода славится своей непредсказуемостью: в течение одного дня можно столкнуться с целым спектром погодных явлений – от яркого солнца до проливного дождя, густого тумана и порывистого ветра.

Чтобы чувствовать себя комфортно в любых условиях, необходимо правильно подобрать одежду: экипировка должна быть многослойной, что позволит легко адаптироваться к изменениям температуры и влажности. Базовый слой должен состоять из термобелья, средний слой — из флисового костюма или тонкого пухового утеплителя. Завершающий элемент экипировки – мембранная куртка с капюшоном, защищающая от ветра и осадков. Такая комбинация одежды гарантирует свободу движений и поддержание оптимальной температуры тела.

Также следует дополнить свой гардероб специальными треккинговыми ботинками и компактным дождевиком, который легко поместится в рюкзак.

Из неочевидных советов — шапка и перчатки пригодятся даже летом. Перед посещением водопадов не забудьте приобрести чехлы для защиты техники от воды. А солнцезащитные очки лучше взять всем, кто собирается к ледникам.

Путешествие в Исландию требует тщательного планирования. Независимо от выбранного формата, страна подарит незабываемые впечатления и эмоции.