В Малайзии туристов-нерях отправят мыть улицы

В Малайзии с 1 января 2026 года начали наказывать за выброшенный на улице мусор не только штрафами, но и общественными работами. За первый же день было задержано 42 человека, среди которых оказалось 18 иностранных туристов. Поводом послужили не там оставленные окурки, бумажные салфетки, упаковки и другие отходы.

Суд получил право назначать до 12 часов общественно-полезных работ, но не более 4 часов в день в течение 6 месяцев. При определении строгости наказания во внимание принимают обстоятельства произошедшего, а также возраст и состояние здоровья человека. Нарушителей ждут уборка улиц и мытье туалетов, стрижка травы и снятие паутины. Штрафы тоже остались – до 2 тыс. малазийских ринггитов (39,5 тыс. руб.). Наказание распространяется на всех, включая даже детей.

Гражданство иностранцев, уже попавшихся на глаза контролерам, не уточняется. Российские туристы, несмотря на отсутствие прямых рейсов, приобретают туры с пляжным отдыхом и экскурсионными программами по Малайзии, а также используют аэропорты столицы в качестве авиахабов при перелетах по Юго-Восточной Азии.

В соцсетях уже предупредили, что стоит быть внимательными при посещении страны, чтобы не отправиться с метлой на улицы вместо отдыха и шопинга, а то и пропустить свой вылет. При этом власти назвали целью не унижение нарушителей, а стремлением научить людей бережно относиться к чистоте. Местным жителям предложено о всех замеченных случаях сообщать через специальный чат в соцсетях.

Внедрять новшество начали с Куала-Лумпура, острова Лангкави и еще нескольких штатов. Предполагается, что остальные территории страны подключатся после изменения местного законодательства.

