Не комфорт, а уникальный опыт: как изменился премиальный туризм

Роскошный отдых сегодня — это не только пятизвездочные отели и дорогие курорты. Российский союз туриндустрии рассказал о новых трендах для взыскательных клиентов.

© runews24.ru

Понятие премиального туризма стремительно меняется. Как отмечают эксперты Российского союза туриндустрии, сегодня роскошь — это уже не просто дорогой отель, а уникальный, неповторимый личный опыт.

Современные взыскательные путешественники хотят не отдыхать, а проживать историю. Их интересует глубокое погружение: например, роль полярника в экспедиции, участие в закрытой музейной коллекции или ужин на частной кухне итальянского шефа. Высокий сервис при этом остается обязательным, но фоновым условием.

География таких поездок расширяется: растет интерес к Узбекистану, странам Латинской Америки и оздоровительным ретритам в Азии. Основные запросы — максимальная приватность, доступ к закрытым событиям и индивидуальное сопровождение. Средний чек начинается от 10 тысяч долларов и часто превышает 30 тысяч.

«Среди ярких примеров — двухнедельный тур по Турции стоимостью 23 млн рублей или завтрак в африканском отеле, где туристы неожиданно оказались за одним столом с Леонардо Ди Каприо», — рассказали в союзе туроператоров.

Компании уже принимают бронирования на 2026 год с эксклюзивными запросами, где ключевая ценность — история, которую можно пережить лишь однажды.