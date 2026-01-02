Российские туристы помогли Анталье установить новый рекорд

Главный турецкий курорт подвел оперативные итоги за минувшие 12 месяцев. За это время здесь, по официальным подсчетам, приняли более 17 млн туристов. А точнее говоря, 17 млн 122 тыс. 548 гостей. По сравнению с 2024 годом рост составил 1,17%.

«Мы установили новый рекорд, больше всего иностранцев прибыло из РФ», – сообщил министр туризма Мехмет Нури Эрсой.

Также в числе лидеров оказались гости из ФРГ и Великобритании. В летние месяцы по количеству отдыхающих немцы порой выходили на первое место, но в итоге россияне сохранили за собой первенство.

Более подробные результаты будут оглашены позже. На текущий момент известно, что за 11 месяцев Анталью посетило более 6,67 млн россиян. Декабрь прибавит еще какое-то количество, но критично изменить цифры, учитывая несезон, не должен.

