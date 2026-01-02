Туристы из Екатеринбурга задержались на Пхукете почти на сутки

Почти на сутки отложили вылет туристов с Пхукета в Екатеринбург. Рейс WZ 3046 должен был отправиться из Таиланда еще 1 января в 17:20. Но он до сих пор не выполнен. Сейчас на онлайн-табло Red Wings указано новое время – 15:00.

Как рассказали туристы, людей сняли с самолета, поскольку воздушному судну нужно техническое обслуживание. Их вывели из зоны вылета, пропустив снова через паспортный контроль. В дополнение к этому екатеринбуржцы долго не могли получить багаж – его просто некому было выдать с самолета.

«Семьи с маленькими детьми ждали свои вещи – кто-то стоя, кто-то сидя-лежа на багажной ленте аэропорта, тележках. Сидений в зоне выдачи багажа нет», – рассказали подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Уже практически под утро туристов доставили в гостиницу.

Как пояснили TourDom.ru в авиакомпании Red Wings, они были вынуждены скорректировать расписание нескольких рейсов, в частности WZ 3046 с Пхукета в Екатеринбург для обеспечения безопасности полетов.

Сбой в расписании также привел к задержке WZ 3045 Кольцово – Пхукет за 2 января: вместо 03:20 он вылетел в 11:55. Для выполнения рейса ночью из Москвы был направлен резервный борт. Другой Boeing 777, который накануне не отправили в Кольцово, по-прежнему находится на Пхукете.

