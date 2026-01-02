Туристы из Приморья не смогли вернуться из Китая из-за долга турфирмы

Туристы из Приморья столкнулись с проблемой при возвращении из китайского Суйфэньхэ. Их паспорта были задержаны из-за задолженности российской туркомпании перед китайскими партнерами.

По информации из телеграм-каналов, группа прибыла в Китай 10 июля, но при попытке вернуться на родину столкнулась с отказом в выдаче документов. Причина — долг туроператора в размере 104 тысяч рублей. Чтобы получить паспорта обратно и уехать в Россию, каждому туристу пришлось внести по 10 400 рублей.

Как уточнил канал VisitChina.ru, компания, которая продала путевки, не имела статуса туроператора или турагента. По сути, поездку организовал частный посредник, который напрямую сотрудничал с китайской стороной.