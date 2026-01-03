Отмечать новогодние праздники в 2026 году за границей будет в семь раз больше россиян, чем в 2023-м, посчитали в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Кто-то решил променять приготовление оливье в компании Жени Лукашина и Нади Шевелевой на тропические фрукты и коктейли с зонтиками под пальмами, кто-то — на прогулки по мостовым из брусчатки в бесснежных европейских столицах, а кто-то — на шумные вечеринки со шведскими столами и танцами живота в дорогих отелях. О том, как соотечественники отмечают в разных странах мира, — в материале «Ленты.ру».

Турция: «Кто первый встал — того и тапки»

Российская туристка Марина решила, что празднование нового года в отеле Турции «все включено» будет идеальным вариантом: тепло, красивая территория, не нужно стоять у плиты, думать о программе и организации — все уже подготовлено заранее. Однако реализация этой идеи оказалась спорной.

Уже в отеле выяснилось, что новогодний ужин не входил в стоимость проживания. За праздничный вечер туристке пришлось доплатить 13 тысяч рублей и отстоять очередь на запись.

«Сами столы по восемь-десять человек. Выглядело это так, будто нужно успеть занять место, чтобы не оказаться где-нибудь на отшибе. Очень напоминало детский лагерь или корпоратив — «кто первый встал — того и тапки», – Марина, российская туристка, отмечавшая Новый год в отеле Турции

Россиянке не понравилось, что в зале с большим количеством столов была только одна сцена. Кроме того, программа оказалась стандартная и безликая: международные и турецкие песни, а также танцы живота.

«Никакой темы, никакой концепции. Просто сборная солянка из всего, что у них было под рукой. Создавалось ощущение, что программа сделана "для всех и ни для кого"», — посетовала Марина.

Но главным разочарованием вечера стала еда на новогоднем ужине. Оказалось, что она была совсем не такой, какую гости видели на обычном шведском столе.

«На столах нас ждали заветренные закуски, странные "фаршированные яйца", нечто, что было похоже на роллы, но роллами не было; десерты — некрасивые, приторные, абсолютно безвкусные», — пояснила россиянка.

При этом сам отель Марине понравился. У него была красивая территория, хороший сервис и отзывчивый персонал. Туристка отметила, что на этом фоне новогодняя ночь выглядела так, будто ее отдали на аутсорс и вообще не контролировали.

«Если подводить итог, то встречать Новый год в турецком отеле можно, конечно, но лично для меня одного такого опыта хватило, и я больше никогда не буду так делать», — заключила она.

Другая российская туристка, Дарья, выбрала для встречи Нового года не пятизвездочный отель, а небольшую турецкую деревню Алачаты в провинции Измир. Это место популярно у турецких знаменитостей и состоятельных иностранцев.

«Все бары на узеньких улочках были битком. Люди сидели, стояли, постоянно передвигались, везде играла музыка, все танцевали прямо на улицах, жгли костры в бочках… Была атмосфера какого-то доброго всеобщего веселья. Когда мы выходили из отеля, у меня вообще не было сил, я засыпала и еле плелась, но когда мы прошли через эту толпу, столько энергии появилось! Там была прям такая яркая жизнь! Хотя мы вообще ничего такого не ожидали увидеть», — призналась в беседе с «Лентой.ру» соотечественница.

Индия: «Новый год — лишь повод чуть побольше заработать на приезжих»

Россиянину Максиму довелось встречать Новый год в одном из самых туристических мест Индии — в штате Гоа, причем вдали от многочисленного русскоязычного сообщества. Таким был его изначальный расчет — посмотреть, каким этот праздник видят сами индийцы.

«Как оказалось, никаким: местные жители отмечают кучу Новых годов — по Лунному календарю, по индуистскому, кто-то — по буддистскому, но практически никто — по нашему. Небольшое исключение — более молодые жители страны, пропитанные западными традициями. Они пытаются собираться в кучи и веселиться, порой даже с накрытыми столами и алкоголем, но души в этом немного — не то, не умеют», — рассказал Максим.

По его словам, для подавляющего большинства живущих в туристических районах индийцев Новый год — лишь повод чуть побольше заработать на приезжих. Такси обходится дороже и найти его труднее, рестораны на берегу океана выпускают отдельные меню с совершенно другими ценами — просто за бронь приходится порой, пусть и не везде, отдавать несколько тысяч рублей, причем в счете это не учитывается.

«Сам вайб достаточно необычный, хотя и на любителя: возможно, пару раз в жизни стоит отметить сугубо зимний праздник под пальмами и с мохито, тем более, что местные (а мы помним, что они ориентированы на туристов) разбиваются в лепешку: тут тебе и салюты, и обычно запрещенное ночное купание, и любой каприз за ваши деньги и, что характерно для региона, для вашего настроения. И обилие Лепса (впервые пил вино под «Рюмку водки», диссонанс), «ВИАгры» и «Иванушек», хотя это была непопулярная у туристов из России часть побережья», – Максим, россиянин, встречавший Новый год в Гоа

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что сам праздничный вечер поначалу получился чуть скомканным. Толпы туристов, которые обычно ездят на скутерах и байках, оставили арендованный транспорт дома, понимая, что обратно они в таком состоянии не доедут, и пересели на такси. Результат — пробки и опоздания. Но в итоге гостей все равно встретили улыбки официантов, готовых подождать даже больше разумного.

У россиянки Дарьи был опыт встречи Нового года в этой же азиатской стране, но в более неожиданном месте — аэропорту. Ее экскурсионный тур закончился днем 31 декабря, а вылет из Дели должен был быть 1 января в пять утра.

«Я была единственной из группы, кто уезжал в этот день, поэтому гиды хотели поскорее от меня избавиться и привезли в аэропорт очень рано — где-то в восемь вечера. Даже охранники на входе, увидев билет, отказались сначала меня пускать, но гид договорился, чтобы все же пустили без права выхода до вылета. Стойка регистрации багажа должна была открыться в час-два ночи, поэтому я просто нашла удобное место, села и положила голову на чемодан, чтобы немного поспать. Через пять минут после Нового года меня пихнула локтем какая-то местная женщина — мол, подвинься, я тоже сяду. Только тогда я уже поняла, что наступил Новый год, но вокруг вообще ничего не поменялось — была обычная аэропортная суета», — вспомнила Дарья.

Китай: «Вместо шампанского — соджу, вместо салатов — лапша»

Студентка факультета международных отношений СПбГУ Полина прилетела в Макао, специальный административный район Китайской Народной Республики, 30 декабря. По словам девушки, китайцы не празднуют Новый год, как россияне, а украшения на улицах — число символические. Поэтому пришлось создавать атмосферу праздника своими руками.

«У нас не было ключевых атрибутов Нового года — шампанского, салатов… Было очень сложно найти запись поздравления президента, и это пришлось делать какими-то кустарными методами. По сути, от привычного праздника было только время — ночь с 31 декабря на 1 января. Даже секунды до курантов мы отсчитывали сами. Получилось такое импортозамещение наоборот: вместо шампанского — соджу (традиционный корейский алкогольный напиток — прим. «Ленты.ру»), вместо салатов — лапша, вместо бутербродов с икрой — виноград и ананасы», – Полина, россиянка, встречавшая Новый год в Китае

Зато Китайский Новый год, по словам россиянки, в стране празднуют на широкую ногу.

США: «К 01:30 мы остались в баре чуть ли не последними»

Москвичка Анастасия давно мечтала побывать в Нью-Йорке и отправилась с мужем встречать новый 2022 год именно в этот город. Девушка не очень хорошо изучила, как празднуют американцы, но решила, что это происходит как в популярных фильмах — либо на Таймс-сквер, либо в баре на крыше, где все гостьи одеты в коктейльные платья.

«Мы прочитали, что на Таймс-сквер надо приходить за шесть часов до полуночи и стоять в одном месте, и решили не мучить себя и пойти в бар на крыше. Однако цены в Нью-Йорке, конечно, нью-йоркские, поэтому пришлось довольствоваться баром на первом этаже отеля с возможностью подъема на лифте и выхода на крышу с видом на кусочек Эмпайр-стейт (102-этажный офисный небоскреб, расположенный в Нью-Йорке на острове Манхэттен — прим. «Ленты.ру»). Почему я так хотела на крышу? Я почему-то была стопроцентно уверена, что из Эмпайр-стейт будет бить салют. Спойлер: нет», – Анастасия, россиянка, встречавшая Новый год в США

Россиянка призналась, что весь вечер она представляла себя героиней сериала «Как я встретил вашу маму». Ей пришлось перемещаться по городу самой из-за того, что муж заболел, и перед тем как праздновать с ним в отеле, она захотела встретиться со знакомыми.

«Я очень подробно помню, как доехала из Хобокена, Нью-Джерси, на автобусе до конечной в Port Authority на Манхэттене, как искала вход в метро, но много чего было перекрыто из-за близости к Таймс-сквер, и как спросила у настоящего нью-йоркского копа дорогу. Во время ужина девочки из Нью-Йорка рассказывали мне про свой школьный выпускной с лимузином, и я благодаря этому прямо прожила мини-версию American Dream ("американская мечта"— прим. «Ленты.ру»). Потом я возвращалась к мужу в отель, и по дороге везде была праздничная обстановка — продавали всякие новогодние атрибуты по паре долларов, все было очень красиво украшено еще с Рождества», — вспомнила Анастасия.

В баре им с мужем выдали очки в форме цифр 2022, бумажные шляпы, американские флаги и две бутылки просекко, входившие в обязательный депозит. Ближе к полуночи они поднялись на крышу и выбрали хорошее место, чтобы посмотреть салют, которого в итоге не было. Но несмотря на это, праздник прошел весело и красиво.

«Момент, который не понравился — как оказалось (и это было довольно легко изучить заранее), американцы свои вечеринки рано начинают и рано заканчивают, то есть к 01:30 ночи мы остались в баре чуть ли не последними посетителями, и мои мечты о вечеринке до утра не сбылись», — добавила россиянка.

Германия: «Мы реально не знали, куда себя деть»

Россиянка Янина мечтала поехать на Новый год в Европу, чтобы окунуться в атмосферу праздника с ярмарками, глинтвейном, имбирными пряниками и помощниками Санты-Клауса, и ее выбор пал на Берлин. Однако по приезде в столицу Германии в 2020 году девушка не увидела там каких-то особенных декораций — по ее словам, Москву украшают гораздо красивее.

«На одной из центральных улиц стояла наряженная елка и все. Вообще какой-то особой атмосферы Нового года не чувствовалось. В полночь на центральной площади обещали салют. Я как человек, который любит животных, не очень это приветствую, но больше делать было нечего, и мы туда пошли. Дорога пролегала через улицу, чем-то похожую на нашу Тверскую, только значительно меньше. Было ощущение, что жители всех домов на этой улице вышли наружу и начали зажигать фейерверки. Было какое-то всеобщее единение — люди гуляют, кто-то заходит в кафе за глинтвейном и кофе, а потом выходит обратно, все идут толпой, разговаривают, поют, что-то обсуждают… У меня очень яркие впечатления остались!» — призналась Янина.

В итоге у девушки не получилось дойти до центральной площади, и сам Новый год она встречала на этой же улице. Люди выкрикивали поздравления, кричали и целовались — по словам россиянки, это было атмосферно и даже более эмоционально, чем в Москве. Но праздник закончился очень быстро — в полвторого ночи улицы, на которых недавно гудела толпа, опустели.

«Мы планировали, что будем гулять до самого утра, как у нас, а тут такое ощущение, что город вымер. Мы реально не знали, куда себя деть. Все кафе закрылись часа в два ночи, и некуда было пойти. Мы еле нашли какой-то круглосуточный «Макдональдс» ужасного вида и просидели там до момента, когда нам надо было выезжать в аэропорт. 1 января мы прилетели в Мюнхен, и вот там уже была атмосфера праздника — все такое сказочное, волшебное, новогоднее», – Янина, россиянка, встречавшая Новый год в Германии

Финляндия: «Их традиция — под бой курантов выпить бокал шампанского и пойти спать»

Жители еще одной европейской страны, Финляндии, тоже не привыкли отмечать Новый год с таким размахом, как россияне. Опытом празднования в Хельсинки поделилась соотечественница Ольга — она побывала там еще когда проблем со въездом россиян в Европу не было.

Ольга отправилась с друзьями в тур, который включал в себя новогоднюю ночь. Компания приехала в столицу Финляндии в конце декабря. По словам Ольги, в городе не было никакого намека на праздник — туристов встретили пустые улицы и одинокая елка на главной площади.

Банкет россиян тоже разочаровал — им дали по бокалу шампанского, маленькую тарелку салата и небольшой кусок мяса. Вскоре после встречи Нового года все гости разошлись.

«Мы и еще несколько русских туристов включили свою музыку, пытались танцевать, но в целом веселья абсолютно никакого. То есть, получается, финская традиция — это просто под бой курантов выпить бокал шампанского, съесть граммулечку салата и пойти спать. На следующий день мы поехали в другой финский город — Турку. Вот там было красивее, но по сравнению с нашими украшениями очень все скромно. И нет такого, что люди друг друга поздравляют… Короче, скучно», – Ольга, россиянка, встречавшая Новый год в Финляндии

Соотечественница призналась, что после такого неудачного опыта она ездила в Европу исключительно на Рождество. Праздничные мероприятия там начинаются еще в первых числах декабря и длятся до 25 числа, а после этой даты все разъезжаются из городов.

«Кстати, про финнов я еще слышала, что они боятся русских туристов, поэтому именно в новогоднюю ночь уезжают на свои дачи и отмечают в деревне или где-то за городом. Когда русские приезжали, они много пили и праздновали, а им такое совершенно не нужно», — добавила Ольга.

Сербия и Черногория: «Фишка Балкан — выпивать, не закусывая»

Если в России Новый год — больше семейный праздник, то в Сербии и Черногории, напротив, его принято отмечать в кафе и ресторанах, рассказал россиянин Дмитрий, который неоднократно бывал в этих двух балканских странах в период зимних каникул. Он пояснил, что там люди едут в центры городов, выпивают в кафанах и говорят друг другу: Srecna Nova Godina! (сербское поздравление с Новым годом, которое дословно означает «Счастливый новый год» — прим. «Ленты.ру»).

Дмитрий добавил, что в новогоднюю ночь между столами ходят музыканты с баяном и гитарами. Они подходят к каждому столику и играют свою музыку, либо исполняют песни на заказ. После выступления (три-четыре композиции для одного стола) принято дать им вознаграждение.

Традиционные для нас символы Нового года — Дед Мороз, Снегурочка и другие — на Балканах не особо популярны и почти не используются. Елку наряжают, но не в каждом доме. Хотя в крупном супермаркете можно встретить ее уже в середине ноября. Снега практически не бывает, в этом тоже большое отличие от России, подчеркнул Дмитрий.

«Фишка Балкан — выпивать, не закусывая. В этом они сильно отличаются от нас и всегда округляют глаза, если русский начинает жевать вперемешку с возлияниями. Им это видится как проявление бескультурья», – Дмитрий, россиянин, встречавший новый год в Сербии и Черногории

Кроме того, россиянин отметил, что южные славяне привыкли громко разговаривать и даже кричать на публике, а еще распевать песни и танцевать прямо на улице. Не изменяют себе они и в новогоднюю ночь.

Еще одна традиция Балкан — взрывать пиротехнику в больших масштабах. Петарды громыхают и всю новогоднюю ночь, и на Рождество. В целом сербы пытаются показывать себя верующими людьми, поэтому Рождество, по крайней мере, в последние 10-15 лет, для них важнее, чем Новый год, констатировал Дмитрий.

«В новогоднюю ночь по телевизору можно увидеть что-то наподобие нашего «Голубого огонька». Но в основном это концерты музыкантов, исполняющих национальную музыку. Помню, меня впечатлило, когда в Черногории впервые увидел музыкальную передачу в новогоднюю ночь. Женщина лет 40-45 стояла возле елки в красном колпаке и, пританцовывая, напевала: Nova Godina, Godina Nova… После нее выступала следующая примерно с тем же репертуаром. А вообще по телевизору в новогоднюю ночь можно было услышать таких мэтров, как Предраг Тозовац, Халид Бешлич (оба уже, к сожалению, ушли), Горан Брегович», – Дмитрий, россиянин, встречавший новый год в Сербии и Черногории

Собеседник «Ленты.ру» также рассказал, что проживающие на Балканах россияне больше всего скучают по селедке и сгущенке.

«Перед Новым годом в русских группах в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) всегда разворачивается дикий ажиотаж, все ветки забиты умоляющими постами с поисками этих продуктов. И так из года в год», — заключил он.

Таиланд: «Тайцы с ужасом смотрят, как русские скупают последние остатки свеклы»

С похожей проблемой сталкиваются соотечественники, живущие и празднующие Новый год в Таиланде. Один из них, россиянин Кирилл, рассказал «Ленте.ру», что на популярном курорте Пхукет есть много русских магазинов. Перед Новым годом их ассортимент заметно оскудевает — необходимые для приготовления любимых новогодних блюд продукты раскупают моментально.

«Забавно наблюдать, как за три дня до Нового года все вспоминают, что хотят сделать оливье или сельдь под шубой и начинают рыскать по всем русским магазинам в поисках последней пачки сельди. В принципе, как и я — вчера вот забрал две последние. Надо видеть бешеные глаза тайцев, когда почему-то в один конкретный день (31 декабря — прим. «Ленты.ру») у них во всех магазинах заканчиваются банки с кукурузой и горохом. И они с ужасом смотрят, как русские почему-то скупают последние остатки свеклы», — поиронизировал россиянин.

Остальные атрибуты Нового года — елка, подарки и даже советские комедии — в жизни соотечественников, живущих в Таиланде, тоже присутствуют. Единственное большое отличие — отсутствие снега.