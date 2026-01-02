Авиакомпании начали требовать страховку для посадки на рейсы в Грузию

С 1 января изменились требования для въезда в Грузию – теперь для всех иностранцев стала обязательной страховка. Вопросы, связанные с новыми требованиями на границе, беспокоят туристов, которые запланировали поездки в начале года.

Быстрее всего под новые правила, судя по комментариям туристов, перестроились авиакомпании:

«31 декабря на самолет из Минска уже не сажали без страховки. Посадочные выдали, только когда эти люди купили онлайн себе полисы».

Внесли изменения в процедуру оформления на рейс и российские перевозчики:

«Сегодня на рейс Минводы – Тбилиси “Азимута” не сажали без страховки, проверяли у каждого».

А вот на грузинской границе пока что в первые дни строгостей меньше: «Даже не смотрел никто по прилете в Тбилиси». Об аналогичных ситуациях и на наземных границах сообщают другие туристы:

«Вечером 1 января проходили границу в Сарпи на въезде из Турции – никто никакую страховку даже не потребовал». «Отец из Армении на машине поехал в Грузию, ничего не попросили».

Как обстоят дела с новыми требованиями на российско-грузинском КПП пока неясно – Верхний Ларс в начале года закрыт по погодным условиям.

Тем не менее туристам, которые едут в Грузию, необходимо позаботиться о полисе. Страховка должна покрывать экстренные амбулаторные услуги минимум на 5 тыс. долларов и стационарное лечение не менее чем на 30 тыс. За отсутствие страховки – штраф 300 лари (около 9 тыс. руб.).

Отдыхающих из РФ беспокоит вопрос, будет ли достаточно российской страховки. Запретов по этому поводу нет. Согласно постановлению местных властей, турист может предъявить полис грузинской и/или иностранной компании, уполномоченной предоставлять медицинское и страхование от несчастных случаев. Полис должен быть на английском или грузинском языке.

Волнуются и те, кто сейчас находится в Грузии и въехал туда без страховки, но будет выезжать уже при новых правилах. На них новое требование не распространяется.

Ранее TourDom.ru писал, что Грузия продолжает разворачивать россиян из-за «неправильного» места рождения - в канун Нового года это помешало одной семье воссоединиться на время каникул.