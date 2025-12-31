Когда празднуют Новый год туристы разных стран

Пока в Москве еще будет день 31 декабря, жители ряда стран и территорий уже поднимут бокалы за наступивший, 2026 год. Из-за разницы часовых поясов Новый год на планете приходит волнами – с востока на запад.

Самые первые – острова Кирибати

Первыми в мире в новый год традиционно вступают жители островов Лайн в Республике Кирибати, в том числе острова Рождества (Киритимати). Здесь действует часовой пояс UTC+14, самый восточный на планете.

В 2026 год они войдут уже 31 декабря около 13:00 по московскому времени. Для путешественников Кирибати – экзотика в чистом виде: океан, пляжи, минимум цивилизации и камерные праздники без массовых шоу.

Первый в России – Уэлен

Как ранее сообщал ТАСС, первыми в России астрономический Новый год встречают жители села Уэлен на Чукотке – самого восточного населенного пункта страны и Евразии.

По официальному часовому поясу Чукотка и Камчатка отмечают праздник около 15:00 по московскому времени, но именно Уэлен географически «входит» в новый год раньше остальных российских территорий. Для туристов это направление остается нишевым и труднодоступным, но привлекает уникальной культурой коренных народов и суровой арктической романтикой.

Как празднуют Новый год в популярных туристических мегаполисах

В Пекине, Шанхае и Гуанчжоу 1 января отмечают в основном светским образом – с концертами, подсветкой небоскребов, клубными вечеринками и новогодними ужинами в отелях. Основной традиционный праздник здесь – Китайский Новый год, но западный формат становится все популярнее, особенно среди молодежи и туристов.

Бангкок, Пхукет и Паттайя встречают Новый год шумно и ярко. Уличные вечеринки, пляжные фестивали, салюты и обратный отсчет на центральных площадях – одна из главных причин зимнего туристического пика. Особенно популярны праздники на набережной Бангкока и пляжах Пхукета.

Индия. В мегаполисах – Мумбаи, Дели, Гоа – Новый год проходит в формате вечеринок, музыкальных фестивалей и ресторанных программ. В Гоа праздник больше напоминает европейский курортный Новый год с пляжами, диджей-сетами и фейерверками.

ОАЭ, Дубай. Один из самых зрелищных вариантов встречи Нового года. Грандиозные фейерверки у Бурдж-Халифы, световые шоу, праздничные круизы по Марине и ужины в ресторанах с видом на небоскребы делают Дубай одним из мировых центров новогоднего туризма.

В Москве и центральной России 2026 год наступит в 00:00 мск 1 января, когда большая часть Азии, Океании и Дальнего Востока уже будет жить в новом календарном году.