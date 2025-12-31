«Скучно тратят деньги». Турист поведал о подростках в США

Российская тревел-блогерша Марина Ершова описала подростков в США фразой «тратят деньги скучно».

«Мы не жили — мы догоняли образ, который нам вбили в голову. И на это уходили все карманные деньги, а иногда и не карманные. А теперь Америка. Подростки здесь тратят деньги скучно», — написала она.

В США, в отличие от России, никто не смотрит на бренды, пояснила блогер. Из-за этого молодое поколение выбирает простую одежду.

«Косметика? Минимум. Девочки здесь не красятся так как мы в 14–16 лет», — добавила блогерша.

Самыми частыми тратами для американских подростков, по словам Ершовой, являются еда вне дома, кино, техника и развлечения.

«И да — многие начинают подрабатывать рано. Не потому что "денег нет", а потому что так принято. Хочешь больше — заработай. И это не унижение, а норма. Работа не делает тебя "бедным", она делает тебя самостоятельным», — заключила автор блога.

Ранее Ершова описала взросление детей в США словами «подводят к жизни без пинка под зад». Она добавила, что с 16 лет подростки в Америке учатся нести ответственность без предрассудков со стороны взрослых.