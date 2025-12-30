Туристам предлагают туры на китайский Новый год: что посмотреть и сколько стоит

Российские туроператоры сформировали специальные предложения для поездок в Китай на период, захватывающий 17 февраля 2026 года – дату начала китайского Нового года. Речь идет не о стандартных экскурсионных поездках, а именно о турах, рассчитанных на праздничные дни. По данным российских туркомпаний и агрегаторов, наиболее востребованы программы продолжительностью 7–10 дней с заездами в середине февраля – так, чтобы туристы оказались в Китае накануне Нового года и в первые дни празднования.

Самый популярный формат – городские туры в Пекин и Шанхай. Они включают перелет, проживание в отелях 4–5*, трансферы и экскурсионную программу. Стоимость таких поездок, по информации туроператоров, начинается от 68 тыс. руб. и в среднем составляет 130–150 тыс. руб. на человека. Более насыщенные маршруты с посещением двух или трех городов, например Пекин – Сиань – Шанхай, стоят дороже и могут доходить до 180–230 тыс. руб., в зависимости от продолжительности и наполнения программы.

Авиабилеты в период китайского Нового года традиционно дорожают из-за высокого спроса. Перелет из Москвы в Пекин или Шанхай в середине февраля в среднем стоит 70–100 тыс. руб. туда-обратно при раннем бронировании. Именно поэтому многие туристы выбирают пакетные туры, где перелет уже включен и зачастую обходится дешевле, чем покупка билетов отдельно.

В период празднования китайского Нового года туристы смогут увидеть улицы, украшенные красными фонарями и иероглифами с пожеланиями удачи и благополучия. Красный цвет в эти дни доминирует повсюду – считается, что он приносит счастье и защищает от неудач. В дни после Нового года по всей стране проходят уличные фестивали, ярмарки, театрализованные представления, танцы львов и драконов. В крупных городах в праздничную программу включают световые инсталляции, концерты и дрон-шоу, которые заменяют традиционные фейерверки из-за экологических ограничений.

При этом некоторые специалисты считают поездку в Китай на Новый год не самым удачным временем для путешествия. В праздничные дни сотни миллионов жителей страны отправляются к родственникам, из-за чего аэропорты, вокзалы и поезда оказываются перегружены. Передвижение по стране становится сложнее, а билеты на внутренние рейсы и поезда быстро заканчиваются.

Кроме того, в первые дни праздника в Китае часто закрываются магазины, рестораны и туристические объекты или работают по сокращенному графику. Экскурсионная программа может быть менее насыщенной, чем в обычное время, а часть привычных развлечений и шопинга оказывается недоступной. В популярных туристических местах становится особенно многолюдно, появляются большие очереди, а прогулки по городам требуют больше времени и терпения.