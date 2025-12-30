Цены на отдых в Египте рухнут после новогодних салютов

В новогодние праздники цены на туры в Египет традиционно растут. Многие туристы, желающие сэкономить, отправляются в поездки в самом конце или сразу после январских каникул. Редакция TourDom.ru изучила, во сколько обойдется отдых на курортах Красного моря с 10–11 января и насколько это выгодно. Рассматривались недельные туры на двоих с вылетом из Москвы.

По данным сервиса Tourvisor, 8-дневный тур с проживанием в отеле Stella Makadi Gardens Resort & Spa 5* (Хургада) по системе all inclusive предлагается за 104 тыс. руб. Отель находится на второй береговой линии, и до моря гостей довозят на шаттле. На новогодние каникулы аналогичный вариант стоил 190 тыс. руб., то есть на 82% дороже.

Примерно так же подешевел недельный отдых в Mercure Hurghada 4*. Если тур с вылетом из Москвы 29 декабря продавался за 215 тыс. руб., то с 11 января его можно забронировать уже за 119 тыс.

Существенно снизились цены и в гостиницах высокого уровня. Так, турпакет в Reef Oasis Blue Bay 5* (Шарм-эль-Шейх) на январские праздники обходился в 315 тыс. руб. на двоих, а с после каникул его стоимость падает более чем вдвое – до 150 тыс. руб. Также стал дешевле премиум-отель Rixos Premium Magawish Suites & Villas 5*: недельный тур на Новый год стоил 470 тыс. руб., а через 12 дней – 220 тыс.

Такая ценовая динамика, очевидно, объясняется снижением активности туристов после новогодних праздников. Чтобы стимулировать продажи, гостиницы выпускают спецпредложения, а туроператоры корректируют стоимость турпакетов.

При этом выбор гостиниц на курортах Красного моря во второй декаде января существенно расширяется. Уже за 2 месяца до Нового года в некоторых популярных отелях закончились свободные номера. Например, 5 ноября в Шарм-эль-Шейхе невозможно было забронировать на каникулы Domina Coral Bay Aquamarine и Domina Coral Bay Bella Vista, а в Хургаде – Arabia Azur Beach Resort, Arabella Azur, Jaz Palmariva Beach. Сейчас эти и многие другие варианты доступны для заказа.

