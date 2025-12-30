На Бали и Пхукете туристов лишили любимых новогодних развлечений

Встречать 2026 год за границей, по данным туристических сервисов, будет около 1,5 млн россиян. Приоритетными для зимнего отдыха остаются солнечные страны с морем и пляжами. Но, рассчитывая на теплый прием, туристам не следует забывать о правилах, установленных гостеприимными хозяевами. И быть готовыми к ряду праздничных ограничений. Редакция TourDom.ru узнала, какие сюрпризы ждут 31 декабря путешественников на популярных курортах Индонезии и Таиланда.

Бали

Встречать 2026 год на Бали будут без фейерверков. Власти острова запретили подобные шоу в память о жертвах наводнений и оползней на острове Суматра – там минувшей осенью погибли более 1100 человек, еще около 400 тыс. остаются без крова. В Денпасаре и Куте нельзя продавать и запускать любую пиротехнику, а отели предупредили, что даже хлопки петард и шумные вечеринки будут расцениваться как «неподобающие действия».

Планируется вместе с полицией проводить внезапные проверки, в том числе и на пляже Кута. Исключение сделали лишь для одного из пятизвездочных отелей, которому разрешили устроить пятиминутный фейерверк ровно в полночь.

Отказались от новогоднего салюта и в парке Гаруда Вишну Кенчана (GWK) на полуострове Букит. Красочное шоу должно было стать одним из центральных событий праздника, но его решили заменить совместной молитвой.

Отдыхающих также предупреждают, что в округе Бадунг, где находится большая часть туристических центров, 31 декабря будет изменена схема движения транспорта. Часть дорог, в первую очередь тех, что ведут к зонам массовых торжеств, перекроют.

В той же Куте ограничения начнут действовать завтра уже с 14:00. В Чангу планируют закрыть проезд к пляжам и ночным заведениям в Бераве и Бату-Болонге с 23:00.

Проблемы могут возникнуть у тех, кто собирается в последний день года в международный аэропорт имени Нгурах-Рая – там тоже будет изменена схема подъездов.

Пхукет

На Пхукете в принципе запрещено любое использование пиротехники без разрешения властей. «Нарушителям грозит до 3 лет тюремного заключения, а также штраф в размере до 60 тыс. батов», – предупредили туристов администрации муниципалитетов Патонга и Карона.

Табу наложено и на запуск небесных фонариков, причем не только на Пхукете, но и в Краби, Самуи, Паттайе и Бангкоке. Тот, кто все-таки попытается выпустить sky lanterns, может получить не только крупный штраф, но и тюремный срок.

Правда, иностранцы, в том числе и россияне, часто нарушают эти ограничения, тем более что местные жители вовсю торгуют «запрещенкой».

«С покупкой фонариков проблем не возникло, а теперь, оказывается, их негде запустить. Хотя еще в прошлом году на Патонге и фонарики в небо, и фейерверки прямо под ноги было можно», – рассказали сегодня в одном из туристических чатов.

Однако бывалые путешественники не советуют пренебрегать запретами: если петарда или фонарик кого-то покалечит, что-то повредит или станет причиной пожара, серьезной ответственности не избежать.

Особенно рискованно развлекаться подобным образом на пляже Май-Кхао у аэропорта Пхукета. Таким образом можно стать нарушителем не только приказа о фейерверках, но и закона о воздушной навигации и получить 200 тыс. батов штрафа или 5 лет лишения свободы.

Добавим, что вечером 31 декабря нельзя будет подъехать на автомобиле или мотоцикле к пляжу Патонг: с 22:30 дорогу Thaweewong Rd. закроют на всем ее протяжении.

