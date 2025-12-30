Что стоит знать туристам об экзотических болезнях

У российских туристов, кажется, уже появилась постоянная рубрика – советы от Геннадия Онищенко. Бывший главный санитарный врач РФ на этот раз рекомендовал россиянам выйти на работу 2 января, а заодно не уезжать на новогодние праздники за границу.

© tourdom.ru

«Если вы уедете куда-нибудь в Таиланд, то вы точно не отдохнете, вы заболеете и будете 2 месяца восстанавливаться», – цитируют академика РАН федеральные СМИ.

Заявление прозвучало жестко и ожидаемо вызвало вопросы у туристов: действительно ли сейчас опасно ехать в Таиланд?

Что реально происходило с россиянами в Таиланде

Если опираться на официальные сообщения и публикации СМИ, картина выглядит куда спокойнее.

В 2025 году у россиян, вернувшихся из Таиланда, фиксировались единичные случаи заболеваний. Например, в январе россиянка привезла холероподобный вибрион после употребления сырых устриц на Пхукете.

В марте Shot писал о вспышке скарлатины. Это типичная бактериальная инфекция, не связанная напрямую с тропиками.

Чуть ранее, в феврале, в Чите был отмечен один случай завоза «мигрирующей личинки». Этого подкожного паразита житель Забайкалья, предположительно, подцепил где-то на тайском пляже, но в итоге благодаря своевременному лечению всё обошлось.

Были и сообщения о якобы массовых случаях выявления лихорадки денге у россиян в Таиланде. Однако российское посольство заявляло, что подтвержденных диагнозов у туристов нет.

Тропики – да, катастрофа – нет

Таиланд – страна с тропическим климатом, поэтому туристам действительно нужно это учитывать. Здесь эндемично циркулируют денге, чикунгунья и другие вирусы, а жара повышает риск пищевых отравлений. Но всё это давно известные и управляемые риски, о которых россиян предупреждают годами.

При этом в 2025 году Таиланд посетило более 1,8 млн россиян, установив рекорд турпотока. На фоне таких цифр количество зарегистрированных заболеваний выглядит минимальным.

Так опасно ли ехать россиянам в Таиланд сейчас?

Короткий ответ – нет, если соблюдать элементарную осторожность. Таиланд в 2025 году не переживает эпидемический кризис; не демонстрирует всплеска тяжелых тропических инфекций среди туристов и остается страной с развитой медициной, а также понятными правилами безопасности.

Заявление Геннадия Онищенко скорее укладывается в его традиционно жесткую профилактическую риторику, чем отражает реальную эпидемиологическую ситуацию. Таиланд – не стерильное направление, но и не «гарантированная больничная палата». Большинство проблем туристов связано с нарушением гигиены, экспериментами с едой и переутомлением, а не с самой страной.

А вот выйти ли на работу 2 января, как водится, каждый россиянин решит для себя сам.